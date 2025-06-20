маркетплейсам ограничат право менять цены без согласия продавца

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Маркетплейсам ограничат право вмешиваться в ценообразование без предварительного одобрения продавца. Данное положение будет закреплено в законопроекте «О платформенной экономике».

Об этом информирует «ТАСС» со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В обсуждаемый закон о цифровых площадках включат нормы, ограничивающие возможности маркетплейсов по корректировке ценовой политики партнёров.

«В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен», — заявил Алиханов.

Он уточнил, что распространять нормы торгового законодательства на цифровые площадки министерство считает неоправданным, поскольку бизнес-модели розничных сетей и онлайн-платформ различаются. Однако отдельные положения закона о торговле уже применяются к маркетплейсам.

Следует отметить, что законопроект «О платформенной экономике» разрабатывается с февраля. Его цель — создание правовой базы для цифровой экономики и регулирование взаимодействия между операторами платформ, их контрагентами и потребителями.