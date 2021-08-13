Льготники получат компенсацию из бюджета Самарской области на приобретение внутридомового газового оборудования

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В четверг, 12 августа 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совещании по вопросам исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о внедрении социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации населенных пунктов. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Напомним, в апреле текущего года сразу после оглашения Послания Президента, Правительство страны поставило перед регионами следующие задачи: организовать работу региональных и муниципальных штабов по газификации, определить регионального оператора процесса, провести инвентаризацию домохозяйств, нуждающихся в подключении к газораспределительным сетям, обеспечить информирование граждан о возможности подключения их домов к системе газоснабжения, оценить готовность регоператора к выполнению работ по подключению, составить подробный план-график газификации.

В ходе совещания руководители шести субъектов Федерации доложили зампреду российского Правительства о том, как идет исполнение поручения Президента.

Виктор Кудряшов, который возглавляет региональный штаб по газификации, сообщил, что в соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе определен региональный оператор газификации – компания «СВГК», газораспределительная организация, на долю которой приходится более 90% рынка услуг по технологическому присоединению в Самарской области.

Работают штабы в муниципалитетах, идет информирование жителей о возможностях социальной газификации, организован прием заявок в 52 пунктах газораспределительных организаций, работают также электронные площадки ГРО, позволяющие подать заявку дистанционно. Уточняется список домохозяйств, готовых подключиться к системе газоснабжения. По итогам этой работы, к 3 сентября текущего года, будет составлен детальный план газификации.

В настоящее время о своем желании стать новыми потребителями «голубого топлива» заявил 5 501 домовладелец. Потенциально же количество объектов, которые могут быть включены в программу «догазификации», оценивается в 21 198 домовладений, расположенных в границах 1 160 населенных пунктов губернии.

Как отметил в своем докладе председатель областного Правительства, уровень газификации в регионе является одним из самых высоких в стране – 94,44%. Реализация программы догазификации позволит увеличить этот показатель до 96-97%.

На совещании обсудили, как обеспечить комплексный подход к предоставлению услуги. В ходе «прямой линии» Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что условия газификации должны быть максимально комфортными для граждан.

При подключении дома к сетям газоснабжения домовладельцам потребуется комплект газового оборудования – газовые счетчики, отопительные котлы и так далее. По решению федерального Правительства, газораспределительные компании должны обеспечить гражданам возможность выбора нескольких вариантов приобретения и подключения газовой техники различных ценовых категорий. При этом многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и другим льготникам будет предоставлена компенсация на приобретение газового оборудования из областного бюджета.

«Мы начнём предоставление таких мер соцподдержки в ближайшее время. Эти меры сейчас разрабатываются, в областном бюджете будут предусмотрены соответствующие средства», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель регионального Правительства также сообщил, что в настоящее время в работе у газораспределительных организаций находится более 1 780 договоров на предмет присоединения к системам газоснабжения, заключенных после 21 апреля 2021 года. Средства, которые граждане перечислили ГРО, будут возвращены им в полном объеме, поскольку подключение их домов будет выполнено в рамках программы догазификации.

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