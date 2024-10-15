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Компания «ЛУКОЙЛ» и малые производители Самарской области обсудили условия сотрудничества

15 октября 2024 14:16
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Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков ранее отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла ярмарка кооперации и сбыта. Подобные мероприятия помогают предпринимателям нарастить объемы заказов со стороны крупных индустриальных партнеров.

Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков ранее отметил губернатор Вячеслав Федорищев. Ярмарки проходят в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Организатором события выступили минэкономразвития и минпромторг региона.

«Участниками ярмарки кооперации в этот раз стали 40 представителей бизнеса. Они обсудили возможность сотрудничества с промышленным гигантом, обменялись контактами, достигли предварительных договоренностей. И крупным компаниям, и малым производствам интересен формат прямых диалогов, и мы продолжим объединять потенциальных заказчиков и поставщиков на одной площадке», — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Крупные предприятия сегодня заинтересованы в качественных товарах и услугах, а малый и средний бизнес, благодаря своей гибкости, быстро адаптируется и реагирует на запросы экономики и рынка. Кроме того, возможность сотрудничества с промышленными гигантами дает МСП импульс для развития, мотивирует «подтянуть» свой технологический уровень до требований компаний федерального уровня.

«Наладить успешное сотрудничество по технологиям и продукции внутри государства в данный момент — ключевая задача «капитанов бизнеса, — отметил представитель ПАО «Лукойл». — Если мы говорим о Самарской губернии, то здесь высокотехнологичное производство, и мы всегда достаточно много закупали местной продукции. Но новые вызовы, которые перед нами стоят, точно дадут импульс для того, чтобы продукции появлялось еще больше, чтобы она была более разнообразная, а мы полностью закрывали свою потребность в закупках, товарах, работах и услугах за счет отечественного производства».

В ходе встречи представители нефтяной компании рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Предприниматели смогли презентовать свои товары и услуги напрямую потенциальным заказчикам и обменяться контактами с представителями предприятий.

«Задача нашей компании на ярмарке поставщиков — найти новые заказы, чтобы развивать такие направления, как металлообработка, металлоконструкции, технологическое оборудование, — рассказывает генеральный директор ООО ПК «Восток» Олег Утенков. — Многие крупные предприятия сейчас отделены от малого бизнеса различными формальностями. Эта площадка позволяет лично пообщаться с людьми, узнать нюансы взаимодействия».

Теги: Самара

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