Количество частных инвесторов в Самарской области по итогам января составило 820,5 тыс.

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В Самарской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2025 года составило 820,5 тыс. (+9 232 за январь). Из них в январе на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 88 552 частных инвестора.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Самарской области, составило 136,5 тыс.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца превысило 35,5 млн, ими открыто 65,4 млн счетов.