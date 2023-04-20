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Китайские поставщики смартфонов стали предустанавливать RuStore

20 апреля 2023 10:47
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Китайские поставщики смартфонов стали предустанавливать RuStore

Китайские компании Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и другие начали предустанавливать на свои смартфоны российский маркетплейс приложений RuStore от VK. Этого от них еще с 1 января текущего года требует российское законодательство.

О появлении RuStore на китайских аппаратах пишет в четверг "Коммерсант". Отмечается, что в соответствии с требованиями лицензии Google, производителям нельзя предоставлять магазину доступ к системным настройкам Android – иначе американский поисковик лишит их доступа к своему магазину Google Play и другим своим сервисам.

В то же время на китайских смартфонах с RuStore пользователь может при первом запуске самостоятельно разрешить доступ к этим функциям. Об этом, в частности, сообщили в компании Tecno. Эксперты, опрошенные изданием, опасаются, что такие действия могут привести к санкциям со стороны Google.

RuStore с 1 января стал обязательным к предустановке на продаваемые в России телефоны. Минцифры разработали проект постановления правительства, описывающий правила его предустановки – включая регистрацию в магазине при первом включении аппарата. Производители и продавцы электроники обращались в ведомство с просьбой пересмотреть требование о глубокой интеграции RuStore, так как это может привести к отключению устройств от сервисов Google по всему миру, пишет Смотрим.

 

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