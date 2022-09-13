Китайские компании проявляют большой интерес к продукции производителей из Самарской области

116

Самарскую область с деловым визитом посетили представители компаний из Китайской Народной Республики. Реверсную бизнес-миссию организовало региональное минэкономразвития и Центр поддержки экспорта.



Главная цель визита китайского бизнеса – укрепление экономических связей двух сторон. Представители иностранных компаний заинтересованы в продукции самарских производителей, а те, в свою очередь, намерены наладить взаимодействие с зарубежными партнерами.



Расширение и укрепление экономических связей с дружественными государствами, увеличение объемов экспортируемой продукции и привлечение в регион зарубежных инвесторов – ключевые задачи в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

В состав китайской делегации вошли крупнейшие закупщики сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, представители компании-дистрибьютора российских продуктов в Китае в онлайн и офлайн сегменте и др.



На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялась пленарная сессия, в ходе которой представители профильных министерств и институтов развития презентовали китайским гостям инвестиционный потенциал Самарской области, рассказали о возможных направлениях сотрудничества. На встрече также присутствовали представители малого и среднего бизнеса, которые планируют развитие экспортной сети и рассматривают Китай в качестве перспективного направления.



«Наш регион интересен российским и зарубежным компаниями и как территория для реализации инвестиционных проектов, и как поставщик продукции местных производителей, в том числе – в сфере сельского хозяйства. В Самарской области активно развивается животноводство, мы готовы предоставить уникальные условия для работы компаний в сфере молочного или мясного производства, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Реверсные бизнес-миссии помогают нашим иностранным коллегам познакомиться с потенциалом Самарской области, наладить взаимодействие с местными предприятиями, заинтересованными в экспорте своих товаров и услуг. До конца года мы ожидаем официальные делегации из Армении, Турции, Узбекистана», – добавил министр.



Реверсная бизнес-миссия продлится до 16 сентября. За это время представители иностранной делегации проведут большое количество переговоров с местными предприятиями и посетят Тольятти.



По словам генерального директора ООО «Международная торговая компания Ань Ин» Го Чжанляна, их интересует сельскохозяйственная, пищевая продукция, продукция водного промысла. «В рамках нашего визита мы посетим птицефабрику – куриное мясо также входит в число продуктов, интересных нашей компании. Мы хотим пообщаться с местными предприятиями и, возможно, наладим сотрудничество, подпишем контракты», – отметил он.

Фото: департамент информационной политики СО