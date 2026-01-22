Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня

В 2025 году Китай значительно увеличил экспорт рыбы в Россию, достигнув рекордного уровня в $188 млн. Об этом 22 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Суммарная стоимость поставленной из Китая в Россию рыбы в прошлом году составила $141,1 млн, что означает рост на 34% в годовом выражении и максимальные показатели с 2015 года. Основной долей поставок в прошлом году стали замороженная рыба, которая принесла Китаю $132,6 млн, а также рыбное филе ($52,6 млн) и сушеная рыба ($2,9 млн).

В целом товарооборот России и Китая по итогам 2025 года не достиг прошлогодней отметки в почти $245 млрд. Такой спад был обусловлен, в частности, снижением мировых цен на энергоносители? пишут "Известия".