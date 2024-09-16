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Ипотека не сдается: в августе количество выдач выросло на 1%, объем – на 8%

16 сентября 2024 09:29
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Ипотека не сдается: в августе количество выдач выросло на 1%, объем – на 8%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги выдачи россиянам ипотечных кредитов в августе 2024 г.

За август банки выдали 80,29 тыс. ипотечных кредитов[1] на 332,88 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 63%, объем – на 64%. В августе прошлого года было выдано 216,01 тыс. ипотечных кредитов на 913,35 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита снизился за год на 2%: с 4,23 млн руб. в августе 2023 г. до 4,15 млн руб. в августе 2024 г. Средний срок ипотечного кредитования за год вырос на 9 мес.: с 259 мес. (21 год 7 мес.) в августе прошлого года до 268 мес. (22 года 4 мес.) в августе текущего.

За месяц количество выдач жилищных кредитов выросло на 1%, а объем – на 8%. В июле 2024 г. было выдано 79,43 тыс. ипотек на 306,99 млрд руб. Средний размер кредита вырос на 7%: в июле он был равен 3,86 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования вырос на 13 мес. В июле этого года он составил 255 мес. (21 года 3 мес.).

Всего по итогам 8 мес. 2024 г. россияне оформили 843,62 тыс. ипотечных кредитов на 3,64 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. сокращение количества выдач составило 30%, объема – 24%. С января по август прошлого года было выдано 1,21 млн ипотек на 4,77 трлн руб.

Новое жильё в августе заняло 27% от общего количества и 37% от общего объема ипотечных кредитов: на его покупку было выдано 21,85 тыс. ссуд на 122,79 млрд руб. Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 19% от общего количества выданных банками ипотек и 27% от их общего объема, а именно: 14,75 тыс. кредитов на 83,94 млрд руб. Год назад доля первичного жилья была равна 32% от общего количества и 39% от общего объема ипотечного кредитования. В августе 2023 г. было выдано 69,89 тыс. таких кредитов на сумму 358,43 млрд руб.

На покупку жилья на вторичном рынке было выдано 42,82 тыс. ссуд на 135,86 млрд руб. что составило 53% от общего количества и 41% от общего объема ипотечного кредитования в августе. В июле доля "вторички" в общем количестве выданных ипотек была равна 63%, в общем объеме – 49%: за месяц россияне оформили 49,73 тыс. кредитов на 150,21 млрд руб. В августе прошлого года было выдано 122,98 млн ссуд на жилье во вторичном секторе на 438,10 млрд руб., что составило 57% от общего количества и 48% от общего объема ипотечного кредитования.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в августе опустилась до 11,59% с 13,24% месяцем ранее. На начало сентября ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 11,03%. ПСК по кредитам на новостройки в августе составила в среднем 7,09%. Для вторичного жилья показатель был на уровне 15,69%.

Динамика ипотечного кредитования в регионах в августе была разнонаправленной. Наибольший прирост по сравнению с результатами июля зафиксирован в Чукотском АО: количество выросло на 32%, объем – на 59%; в Адыгее: количество выросло на 26%, объем – на 41%; в Орловской обл.: количество выросло на 12%, объем – на 36%. Наибольшее снижение наблюдалось в Сахалинской обл.: количество сократилось на 19%, объем – на 20%; в Дагестане: количество сократилось на 22%, объем – на 16%; в Приморском крае: количество сократилось на 19%, объем – на 13%.

В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования в августе вошли: Москва – 5,46 тыс. кредитов на 39,73 млрд руб. (объем кредитования за месяц снизился на 1%), Московская обл. – 4,26 тыс. кредитов на 24,46 млрд руб. (рост объема на 4%), Санкт-Петербург – 3,35 тыс. кредитов на 18,50 млрд руб. (объем +8%), Краснодарский край – 2,67 тыс. кредитов на 11,94 млрд руб. (объем +5%) и Башкортостан – 3,19 тыс. кредитов на 11,21 млрд руб. (объем +24%).

Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в августе жителям Москвы – в среднем 7,28 млн руб., Московская обл. – 5,75 млн руб., Санкт-Петербурга – 5,53 млн руб., Якутии – 5,18 млн руб. и Сахалинской обл. – 5,12 млн руб.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования установлен в Ингушетии – 320 мес. (26 года 8 мес.), самый короткий – в Бурятии: 233 мес. (19 лет 5 мес.). Москвичам ипотеку выдавали в среднем на 282 мес. (23 года 7 мес.), питерцам – на 278 мес. (23 года 2 мес.).

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