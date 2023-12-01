Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»

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В День нашего региона на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ одним из центральных событий программы стал круглый стол, посвященный инвестиционному потенциалу региона и его роли в достижении технологического суверенитета. В обсуждении приняли участие представители Минэкономразвития РФ, Госкорпорации ВЭБ.РФ, Агентства стратегических инициатив, Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, а также представители регионального Правительства, инвесторы и ректоры вузов.



«Мы многое делаем для того, чтобы наш регион был опорным регионом России в развитии науки, образования и промышленности, центром компетенций в аэрокосмическом секторе и нефтехимии, крупнейшим транспортным хабом. Все эти планы подкрепляются конкретными программами и проектами, которые мы реализуем. Ключевые точки роста в реальном секторе экономики связаны, в первую очередь, с развитием кластерных инициатив региона, которые хорошо себя зарекомендовали на практике, – сказал Губернатор Дмитрий Азаров с главной сцены на ВДНХ во время церемонии открытия Дня региона. – Самарская область – это ракеты РКЦ «Прогресс», это двигатели ОДК «Кузнецов», это автомобили АВТОВАЗа. Самарская область это ТяжМаш, КуйбышевАзот, ТольяттиАзот, ТольяттиКаучук, предприятия компаний Роснефть и Транснефть, Газпрома».



Глава региона также подчеркнул, что Самарская область по праву является одним из ведущих регионов России. По масштабу экономики, объему валового регионального продукта, качеству жизни входит в десятку крупнейших субъектов страны, занимает третье место по уровню инновационной активности организаций.



Модератором круглого стола, посвященного инвестиционному потенциалу региона, стал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. «Создание инвестиционного климата – длительная, планомерная, системная работа. Каждое значимое мероприятие, проводимое в регионах, на уровне страны или в дружественных государствах, мы используем, как возможность рассказать о Самарской области и условиях, созданных здесь для бизнеса, - пояснил глава областного минэкономразвития. - Мы рассказали участникам встречи про новые точки роста: это международный транспортный коридор «Север-Юг», это новая отрасль, связанная с беспилотной авиацией, это и в целом развитие инновационной среды и новых проектов, и подготовка кадров, и наши планы на будущее».



В ходе обсуждения эксперты поднимали самые разные вопросы, среди которых создание благоприятного инвестиционного климата и роль агентств развития в привлечении бизнеса, а также работа, которую областное правительство ведет с бизнесом. Участники круглого стола также затронули вопрос создания в Самарской области кластера беспилотных авиационных систем (БАС).



«Это большой и важный для нашей страны проект. Реализуем его, используя компетенции вузов региона в сфере конструирования беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта, а также наработки ведущих предприятий Самарской области в сфере авиастроения и двигателестроения», - отметил Губернатор на открытии Дня Самарской области на выставке.



В регионе уже разработана и утверждена программа развития беспилотной авиации до 2030 года. Один из ее ключевых пунктов – создание крупного научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития БАС, где будут сосредоточены все основные виды услуг, востребованные разработчиками и производителями беспилотников.



«Этот проект совсем недавно получил новый экспериментальный правовой режим, который позволяет тестировать беспилотники в таких отраслях, как логистика, мониторинг пожаров, сельское хозяйство, а также получение данных для искусственного интеллекта. Помимо апробации самих дронов создается большой научно-производственный комплекс, который по сути станет одним из ключевых в рамках нового национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем», - подчеркнул Владимир Волошин, директор Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России.



Активными участниками Дня Самарской области на Международной выставке-форуме «Россия» стали представители региональных предприятий, малого бизнеса, а также действующие инвесторы.

Как рассказал Дмитрий Богданов, выставка-форум уже стала площадкой для результативных встреч и переговоров. «Мы провели серию переговоров как по новым инвестпроектам, так и по действующим, но требующим технологического замещения иностранных поставщиков. И сегодня мы определили дальнейшие действия по целому ряду интересных проектов», - перечислил Дмитрий Богданов.