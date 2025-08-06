интерес к долгосрочной аренде в Самаре в июле вырос на 15,5%

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Медианная стоимость долгосрочной аренды в Самаре выросла на 6,7%.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная ставка съемного жилья по всем типам комнатности в Самаре по итогам июля 2025 г. составила 30 000 руб. За месяц показатель вырос на 6,7%. При этом снять полностью готовую к заселению и комфортному проживанию студию можно по стоимости от 18 000 до 55 000 руб., однокомнатную квартиру – от 10 000 до 71 000 руб., двухкомнатную – в диапазоне от 23 000 до 130 000 руб., а трехкомнатную – от 30 000 до 210 000 руб.

Интерес к объявлениям о сдаче жилья в Самаре увеличился на 15,5% за месяц, а предложение в городе сократилось на 2,9%.

По данным сервиса Яндекс Аренда, медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках по итогам июля 2025 г. составила 35 000 руб. За месяц стоимость выросла на 2,4% в среднем по 16 мегаполисам. Рост медианной ставки долгосрочной аренды сопровождало сокращение предложения – в среднем по городам-миллионникам на 2,7%.

“Перед началом самого активного для рынка сезона, который приходится на август и сентябрь, мы отмечаем увеличение интереса к долгосрочной аренде. Рост активности арендаторов в июле 2025 г. в сравнении с июнем составил 8,4% в среднем по городам-миллионникам. Квартиры более бюджетного сегмента сдавались быстрее, что привело к росту медианной ставки в большинстве городов. Так, предложение сдаваемого жилья за месяц сократилось в 10 миллионниках в диапазоне от 4,6% до 25,6%, а медианная ставка выросла в 11 мегаполисах – в диапазоне от от 0,9% до 8,5%”, – комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Наиболее ощутимый рост стоимости долгосрочной аренды в течение июля 2025 г. показал Санкт-Петербург, (+8,5%; до 51 000 руб.), Самара (+6,7%; до 30 000 руб.), Пермь (+4,7%; до 31 000 руб.), Воронеж (+4,6%; до 26 000 руб.) и Москва (+4,1%; до 89 000 руб.).

Еще в 6 мегаполисах отмечалось более умеренное увеличение цены. Среди них – Нижний Новгород (+2,7%; до 35 000 руб.), Омск (+2,7%; до 25 000 руб.), Екатеринбург +1,7%; до 35 000 руб.), Уфа (+1,1%; до 26 000 руб.), Челябинск (+1,1%; до 25 000 руб.) и Красноярск (+0,9%; до 25 000 руб.).

Сокращение медианной ставки сдаваемого жилья отмечалось только в Казани (-4,7%; до 44 000 руб.). В остальных городах-миллионниках стоимость долгосрочной аренды не изменилась или колебалась в пределах половины процента. Среди этих мегаполисов – Новосибирск (35 000 руб.), Волгоград (26 000 руб.), Ростов-на-Дону (+0,1%; до 30 000 руб.) и Краснодар (+0,3%; до 27 000 руб.).