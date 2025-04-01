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Иностранные продавцы смартфонов могут отказаться от поставок в РФ

1 апреля 2025 11:26
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Иностранные продавцы смартфонов могут отказаться от поставок в РФ

Министерство промышленности и торговли России ведет переговоры с государственными структурами по вопросу введения с декабря 2025 года маркировки «Честный знак» для иностранных товаров с интернет-платформ. Однако, как сообщил партнер юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры», адвокат Владимир Чикин, из-за этого западные поставщики могут отказаться сотрудничать с рынком РФ. 

«И вдруг появляется требование о маркировке. Это означает, что все поставки таких смартфонов из-за рубежа для личного пользователя должны быть маркированы „Честным знаком“. Как это обеспечить физически — ума не приложу, это практически невозможно», — заявил Чикин. Его слова передает Forbes

Отмечается, что данное обсуждение касается таких устройств, как смартфоны, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, для которых планируется ввести обязательную маркировку с конца 2025 года. В настоящее время товары, приобретаемые за границей, могут не иметь маркировки. Однако, если она станет обязательной для всех ввозимых товаров, это может привести к тому, что иностранные продавцы откажутся от сотрудничества с российским рынком, заявил Чикин. Так, иностранным продавцам придется либо предварительно ввозить товары на таможенную территорию Таможенного союза, размещать их на складе, маркировать «Честным знаком» и уже после этого выпускать в свободное обращение с уплатой соответствующих таможенных платежей.

Владимир Чикин полагает, что цель данной инициативы — ограничить беспошлинный ввоз смартфонов и других электронных устройств из зарубежных интернет-магазинов в Россию. Это приведет к увеличению налоговых сборов. Также будет затруднительно различить товары, предназначенные для личного пользования, и те, что предназначены для перепродажи на российском рынке. В итоге, из-за обязательной маркировки иностранные товары могут прекратить завозить в РФ, пишет Ура.ру. 

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