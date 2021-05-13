Индустриальный парк «Преображенка-2» уже принимает заявки от потенциальных резидентов

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Областное минэкономразвития приступило к освоению второй очереди индустриального парка «Преображенка-2». Управляющая компания АО «ПромПарки» сейчас проходит процедуру оформления аренды земельного участка.

Вопрос развития инвестиционного климата и стимулирования частных инвестиций поднимал в своем Послании Президент страны Владимир Путин. В Самарской области создаются максимально комфортные условия для работы российских и зарубежных инвесторов. «Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области», – подчеркивал ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона, которое прошло 29 апреля текущего года. Улучшение делового климата важное направление региональной стратегии лидерства.

После прохождения всех необходимых юридических этапов на региональном уровне, новый промпарк будет зарегистрирован в Минпромторге РФ. Планируется, что уже в начале осени площадка будет официально открыта для инвесторов.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в первой очереди «Преображенки», на площади в 167 гектаров работает 44 компании. Участок под вторую очередь значительно больше – 247 гектаров, а значит, свои производства и распределительные центры здесь сможет разместить солидное число российских и зарубежных компаний.

«Новая площадка «Преображенки» будет аналогична уже существующей. Мы обеспечим резидентов необходимой инфраструктурой и коммуникациями, сопровождением инвестиционного проекта и обслуживанием управляющей компании, а также всеми существующими преференциями и налоговыми льготами. В следующем году мы начнем прокладывать к участку инженерные сети, а уже сегодня ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Один из них готов зайти на площадку и арендовать здесь 40 гектаров под свои мощности», - рассказал об инвестиционных планах Дмитрий Богданов.

Все промышленные парки Самарской области находятся под управлением АО «ПромПарки» - сегодня в регионе насчитывается четыре таких площадки. По словам генерального директора Сергея Евсеева, изначально сети подводятся до границы участка, а с приходом инвестора начинается проектирование коммуникаций под конкретный проект.

«Мы успеваем проектировать и прокладывать сети, пока инвестор возводит свои производственные помещения или складские корпуса. Индустриальный парк считается открытым, когда создана управляющая компания и земля находится у нее в аренде. Как только состоится процедура оформления в Кадастровой палате, мы отправляем заявку на регистрацию промпарка в Минпромторге России. Это занимает 1-2 месяца. После этого промпарк входит в федеральный реестр и может рассчитывать на федеральные субсидии на строительство коммуникаций. Например, в Преображенке-1, было потрачено 600 млн рублей, 320 из них мы вернули из федерального бюджета», - отметил Сергей Евсеев.

Одним из резидентов «Преображенки» уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен «ДорХан». Как отмечает генеральный директор предприятия Сергей Сысоев, площадку для размещения выбирали долго и тщательно, но в итоге свой выбор остановили на индустриальном парке. В числе плюсов, которые отметил инвестор – наличие готовой инфраструктуры и транспортная доступность, а также исполнение всех обязательств, которые взял на себя регион.

«Мы построили производственный корпус, достаточно быстро подключились ко всем коммуникациям и, самое главное, - смогли выкупить землю за ту цену, которую при начальных условиях оговаривали. Сегодня мы планируем расширять товарную линейку - в следующем году будем запускать производство алюминиевых витражей. Это позволит нам на 30% увеличить количество рабочих мест», - поделился гендиректор компании-резидента.

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