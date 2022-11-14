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Helly Hansen ушел из России

14 ноября 2022 10:16
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Helly Hansen ушел из России

Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen приняла решение уйти из России. В конце августа новыми владельцами ООО "Хелли Хансен" вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры - генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев, сама компания в октябре переименована в "Ритейл РЦ". Об этом сообщают "Ведомости" в понедельник со ссылкой на новых владельцев канадской дочки в России.

Запрос в Canadian Tire Corp, которой принадлежат права на бренд, остался без ответа. Роганович информацию о сделке подтвердил, но ее детали не раскрыл, добавила газета.

У Helly Hansen, которая занимается производством верхней и спортивной одежды (пуховиков, экипировки для парусного спорта, горных лыж и прочего), в России было 48 магазинов, из которых семь работали по франшизе, пояснил Роганович. Однако в марте этого года Canadian Tire Corp объявила о приостановке работы в России. Тем не менее часть магазинов сейчас открыты для распродажи товарных остатков, отметили "Ведомости".

По словам Рогановича, под названием Hansen работают шесть аутлетов. Их продукция, по его оценке, закончится примерно в течение двух-трех месяцев. Сама "Ритейл РЦ" теперь планирует создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move, которые будут торговать товарами Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor. Как планируется их доставлять в Россию, Роганович не пояснил, пишет ТАСС.

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