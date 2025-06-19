Губернатор Вячеслав Федорищев и руководство ГК «Полипласт» на ПМЭФ-2025 договорились о расширении сотрудничества

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Сегодня, 19 июня, в рамках XXVIII Петербургского экономического форума состоялось подписание инвестиционного соглашения между Правительством Самарской области и Группой компаний «Полипласт». Документ скрепили подписями губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Соглашение направлено на расширение сотрудничества в социальной сфере региона, включая поддержку различных видов хоккея.

Это продолжение совместной работы: в мае 2025 года Самарский регион и компания уже заключили партнерское соглашение, в рамках которого ГК «Полипласт» стала партнером четырех хоккейных клубов региона, включая «Лада», ЦСК ВВС, а также команду Молодежной хоккейной лиги «Ладья» и новую команду по следж-хоккею. Общий объем инвестиций составит порядка 5 млрд рублей, а срок реализации соглашения рассчитан до 2030 года.

«Отечественная химическая промышленность за последние 20 лет прошла разные этапы. И, конечно, только железная воля, знания, умения и компетенции позволили компаниям, которые стали лидерами, добиться тех результатов, которые есть. «Полипласт» – это один из таких ярких примеров. Благодаря слаженной работе всей команды, труду и упорству компания стала признанным лидером. Сегодня мы подписываем всеобъемлющее соглашение, и в первую очередь акцентируем внимание на том, что в Самарскую область пришел надежный партнер – тот, кто знает, что такое настоящий хоккей и помогает развиваться этому виду спорта. Соглашение открывает новые перспективы для роста. Уверен, что мы найдем возможности для промышленного, инновационного, научного развития в рамках нашего региона. Добро пожаловать в Самарскую область!», – сказал Вячеслав Федорищев.

ГК «Полипласт» уделяет особое внимание поддержке спорта, популяризации здорового образа жизни и повышению качества жизни в регионах присутствия. Совместная работа холдинга и руководств клубов позволит вывести хоккей в Самарской области на качественно новый уровень.

«Уже сейчас в области созданы системы подготовки кадров, работают детско-юношеские школы, а профессиональные клубы показывают результаты. Все обязательства, которые мы взяли в рамках подписанного соглашения, станут импульсом для развития команды и, надеемся, они покажут результат, который порадует болельщиков», – отметил Александр Шамсутдинов.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области