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Гостиницы в России освободят от НДС на 5 лет

2 июля 2022 13:40
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Гостиницы освободят от НДС на 5 лет

В России утверждены правила ведения реестра объектов туристической индустрии, владельцы которых освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие 5 лет. Соответствующих документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, в электронный реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года (в том числе и после реконструкции). Вести реестр поручено Ростуризму.

Решение ввели нулевую ставку НДС для гостиниц было принято в марте этого года для стимулирования обновления и развития туристической инфраструктуры. С 1 июля новая мера поддержки начала работать. Схема получения льготы для уже работающих и для новых объектов различается, отмечали ранее в Ростуризме.

До этого в России ставка НДС для гостиниц была одной из самых высоких в мире – 20%, что делало гостиничную отрасль не совсем привлекательной для инвесторов, сообщает Смотрим.

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