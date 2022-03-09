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Госдума РФ предлагает выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки

9 марта 2022 12:28
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Госдума РФ предлагает выдавать льготную ипотеку под 5% на новостройки

 Госдума РФ предлагает выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки, это предложение в ближайшее время будет направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину, пишет в среду газета "Известия".

"В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Для этого нужно использовать высоконадежные ипотечные портфели банков (ВИП) в качестве залога для получения средств от Банка России. Такое предложение члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ в ближайшее время направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли", - говорится в материале газеты.

Дополняется, что, согласно инициативе, под залог ЦБ должен выдавать займы банкам под не более 2% годовых, а кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%. Основной задаче в сфере строительства является обеспечение спроса на новостройки, пишет газета со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова. По его словам, решение этой проблемы поможет преодолеть большинство проблем в отрасли, сейчас комитет вместе с правительством рассматривает и прорабатывает все возможные варианты.

"Для обеспечения спроса крайне важно найти варианты существенного снижения ипотечной ставки для граждан, чтобы покупка жилья была доступной. Если найдем способ, как сделать это без привлечения бюджетных средств, будет идеально", - приводятся в материале газеты слова Пахомова.

Реализация госпрограмм с максимально доступной для населения ставкой существенно поддержит семьи, добавляет газета со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

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