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Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год

24 июня 2025 11:07
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Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год

23 июня глава Самары Иван Носков представил депутатам городской Думы отчет о работе администрации города за 2024 год, а также обозначил основные направления развития города на ближайшие годы. 

Свой доклад Иван Носков начал с благодарности главе городского округа Самара с 2017 по 2024 годы Елене Лапушкиной.

«Совместно с Правительством региона мы наращиваем объемы расселения семей из аварийного и ветхого жилфонда, намерены завершить первый этап госпрограммы и перейти к реализации последующих этапов. Важно, чтобы самарцы жили в комфортных условиях. Параллельно наращиваем темпы сноса расселенных домов, в этом году сразу от 80 таких объектов освободим город, - сказал глава города Самара Иван Носков. - Уделим внимание планомерному ремонту коммунальных сетей, реконструкции трамвайных путей, обновлению подвижного состава муниципального общественного транспорта, ремонту и реконструкции объектов культуры, благоустройству общественных пространств».

 В части городского хозяйства глава города отметил значимость совместной работы с ресурсоснабжающими компаниями по наращиванию объемов ежегодных работ на сетях.

Коснувшись развития социальной сферы, Иван Носков отметил начатую работу по обследованию школьных бассейнов, капремонту 22 детских садов и 29 школ, а также напомнил о предстоящем открытии ФОКов в Ленинском и Красноглинском районах. 

 Отдельно в своем докладе Иван Носков остановился на поддержке ветеранов специальной военной операции. В конце 2024 года Самара стала первым городом региона, где по инициативе главы города создан Совет ветеранов СВО. За счет средств городского бюджета военнослужащим и членам их семей оказана всесторонняя поддержка на общую сумму 147 миллионов рублей.

По итогу заседания депутаты Думы города Самара приняли отчет главы города единогласно.

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