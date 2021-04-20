Глава Самары Елена Лапушкина заработала за 2020 год 2 704 980 рублей 

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На сайте администрации Самары опубликовали данные о доходах мэра областной столицы Елены Лапушкиной за 2020 год.

Так, стало известно, что общая сумма дохода главы Самары составила около 3 млн рублей. Несложно посчитать, чтобы прийти к выводу, что ежемесячная зарплата таким образом составляет около 250 тысяч рублей.

Кроме того, Лапушкина задекларировала своё имущество, а именно 2 жилые площади. Первая - 30 квадратных метров, а вторая почти вдвое больше - 47 квадратных метров, пишет ПроГородСамара.