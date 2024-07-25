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Глава Самарского региона оценил работу крупнейшего химического предприятия АО «Тольяттиазот»

25 июля 2024 12:51
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Глава Самарского региона оценил работу крупнейшего химического предприятия АО «Тольяттиазот»

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти посетил АО «Тольяттиазот» – один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Предприятие входит в Группу «Уралхим».

В настоящее время производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида. Не так давно предприятию исполнилось 45 лет.

«Сегодня мы приехали с большой командой Правительства Самарской области, чтобы обсудить насущные вопросы развития предприятия и развития химического комплекса Самарской области. Не секрет, что для нашего региона развитие индустрии является опорным в жизнеобеспеченности всего субъекта», – сказал Вячеслав Федорищев.
Глава региона осмотрел производственные мощности предприятия и ознакомился с технологическими процессами, в частности с работой третьего агрегата карбамида, который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Его запуск позволил не только увеличить общий выпуск карбамида на 85%, но дополнительно создать порядка 100 новых рабочих мест.

Вместе с тем увеличение выпуска карбамида стало основой для создания современного экорешения и расширения линейки выпускаемой продукции: в 2024 году ТОАЗ запустил производство реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32. Проектная мощность установки — 20 000 тонн реагента в год.
Генеральный директор АО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский отметил, что несмотря на трудности последних двух лет, предприятию удалось удержать все инвестиционные проекты и полностью воплотить их в жизнь.

Глава 63-го региона отметил стабильное развитие предприятия: «Те инвестпроекты, которые уже реализованы, позволяют с уверенностью сказать, что производимая вами продукция будет востребована и уже востребована не только в нашей стране, но и у иностранных партнеров в дружественных странах».
На встрече руководитель предприятия рассказал об инвестиционных проектах «Тольяттиазота» и дальнейших планах. Вячеслав Федорищев подчеркнул важность их реализации для развития города и всего субъекта.

«С точки зрения развития города Тольятти и всего субъекта реализация этих планов критически важна, поэтому здесь поддержка Правительства Самарской области будет оказана в полном объеме, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Конечно же, сейчас на первом месте находятся вопросы безопасности. Сегодня воочию увидели, что защищенность, которую за несколько последних лет вы внедрили, она серьезная. Ваш опыт будем показывать другим».
Среди важнейших задач – информационная безопасность, кибербезопасность, экологическая составляющая.

«Вопросы экологической повестки для нас тоже в приоритете. Вы уже большую работу провели, и уменьшение объемов негативных выбросов в окружающую среду – это хороший шаг. Мы с вами предметно обсудим, что можем сделать для сохранения этой динамики из года в год. Нам важно, чтобы инвестиционное развитие, новое производство были по наилучшим доступным технологиям, внедрялись по самым высоким стандартам», – отметил руководитель области.
Также на встрече обсудили создание на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа образовательно-производственного кластера. На протяжении последних лет ТОАЗ проводит масштабную работу по популяризации инженерно-технических специальностей. Компания курирует профильные классы в четырех школах Тольятти, обеспечивает стипендиальную поддержку студентов, предоставляет возможность прохождения практики и оплачиваемых стажировок. Создание образовательного кластера позволит готовить кадры под запросы работодателей, минимизировать дефицит сотрудников на промышленных предприятиях.

По итогам встречи стороны приняли ряд решений и определили вектор дальнейшего сотрудничества.
«Тольяттиазот» последовательно реализует корпоративную политику, основанную на реализации социальных программ и проектов, направленных на развитие города и региона. Предложенными инициативами мы подтверждаем нацеленность на укрепление конструктивного и оперативного взаимодействия с органами власти», – сказал Анатолий Шаблинский.

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