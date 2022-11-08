Глава Минтруда Котяков: МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

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МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

"Минимальный размер с учетом уже проведенной десятипроцентной индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции", — сказал Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ. Котяков также указал, что индексация проводилась при быстром росте инфляции, с которым страна столкнулась весной.

По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет величины в десять процентов.

Котяков добавил, что для роста дохода работающих россиян необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Как указал министр, целевой ориентир — более 30 процентов.

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