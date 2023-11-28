Гарантийный фонд региона поддержал предпринимателей на 27 млрд рублей

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов озвучил итоги работы Гарантийного фонда за 15 лет существования организации в регионе.

«Организация господдержки предпринимательства за годы своей работы поддержал предпринимателей Самарской области на общую сумму 27 млрд рублей. По инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова Фонд регулярно докапитализируется, - сообщил министр. - Программы ГФСО рассчитаны и на тех, кто только стартует, и на тех, кто собирается масштабировать свое дело. Микрозаймы, поручительства, консультации по всем существующим мерам финансовой поддержки – все эти услуги можно получить здесь, в нашем Гарантийном фонде».

Напомним, в ноябре 2008 года был создан «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области», который позже был преобразован в АО МКК «ГФСО». Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе также осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Институт развития работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» и предоставляет льготное финансирование представителям малого и среднего бизнеса: микрозаймы по минимальным процентным ставкам, поручительства для получения банковских кредитов.

По информации областного минэкономразвития, за все время работы ГФСО напрямую профинансировал 1 299 проектов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Через муниципальные микрофинансовые организации Фонд профинансировал 2 036 проектов, на общую сумму 1,15 миллиарда рублей.

В Гарантийном фонде готовы поддержать как начинающих, так и опытных предпринимателей. Для бизнеса на старте, социальных, инновационных предприятий и самозанятых граждан действует минимальная ставка – 1% годовых. Для предприятий легкой промышленности предусмотрены свои условия – ставка 3% годовых. Если предприниматель ведет деятельность на территории Тольятти, Чапаевска и Новокуйбышевска, ставка для него составит 3,7%, Максимальная ставка по финансовым программам ГФСО составляет 7,5%, причем она не привязана к изменениям ключевой ставки Центробанка РФ. По программам Гарантийного фонда предприниматели могут получить до 5 млн рублей, сроком до 3 лет.

Если предприниматель хочет получить банковский кредит, но ему не хватает собственного обеспечения, на помощь придет гарантийная поддержка региона. За ней также можно обратиться в ГФСО. В зависимости от требуемой суммы, к предоставлению поручительства могут быть привлечены ресурсы федерального института - Корпорации МСП.

Предприниматели региона получили в ГФСО 2 052 поручительств на общую сумму более чем 8 миллиардов рублей. Это позволило бизнесу привлечь финансирование на 22,5 миллиардов рублей.

Начиная с 2020 года под эгидой ГФСО в Самарской области начал работу Государственный фонд развития промышленности Самарской области. Региональный ФРП поддержал 37 проектов производственных предприятий – им предоставили займы на 775,5 миллионов рублей.

«Мы продолжим развивать для предпринимателей региона наш сервис, оперативно реагировать на происходящие изменения и обновлять программы льготного финансирования, главная цель которых - поддержать бизнес Самарской области», - отметила генеральный директор Гарантийного фонда Юлия Красина.

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