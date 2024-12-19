ФАС проанализирует обоснованность роста цен на гречку

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Федеральная антимонопольная служба РФ намерена проанализировать причины роста цен на гречку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС запросила у Российского союза мукомольных и крупяных предприятий информацию о причинах и факторах, оказавших влияние на увеличение себестоимости гречневой крупы в ноябре-декабре 2024 года.

"В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проведет проверку в отношении производителей гречневой крупы", – проинформировала служба.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 10 по 16 декабря цены на гречку выросли на 0,7%. В то же время с начала года наблюдалось снижение цены на эту крупу, пишет Смотрим.