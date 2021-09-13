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"Электрощит Самара" и "НОВАТЭК" обсудили перспективы сотрудничества

13 сентября 2021 19:02
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Компании «НОВАТЭК» и "Электрощит Самара" имеют богатый опыт совместной работы более 20 лет сотрудничества.

"Электрощит Самара" и "НОВАТЭК" обсудили перспективы сотрудничества

13 сентября состоялся визит Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» – крупнейшего независимого производителя природного газа в России – Леонида Михельсона и депутата Государственной Думы РФ, первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам ГД РФ Леонида Симановского на производственную площадку "Электрощит Самара". Также в мероприятии приняли участие представители регионального Правительства – первый вице-губернатор и председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, замминистра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. Делегацию принимающей стороны представлял генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин и топ-менеджмент предприятия.

Для гостей была проведена подробная экскурсия по производственной площадке "Электрощит Самара", в ходе которой они смогли познакомиться с основными направлениями работы предприятия, обсудить текущие проекты в нефтегазовой отрасли и изучить передовые разработки в сфере электрооборудования.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет приоритетное внимание развитию промышленного потенциала региона, созданию благоприятного климата для создания новых и роста действующих предприятий.

Компании «НОВАТЭК» и "Электрощит Самара" имеют богатый опыт совместной работы более 20 лет сотрудничества. В частности, самарское предприятие обеспечило поставки оборудования для различных объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) — строящейся специализированной верфи у села Белокаменка Мурманской области. "Электрощит Самара" успешно поставил оборудование для объектов электроснабжения ЦСКМС. Кроме этого, предприятием было своевременно обеспечено энергоснабжение цехов покраски и дробеструйной обработки на ЦСКМС. Еще один пример успешного партнерства «НОВАТЭК» и "Электрощит Самара" – обустройство Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) для ООО «Арктик СПГ 2» на Гыдане.

«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, Правительство региона готовы и в дальнейшем создавать максимально благоприятные условия для сотрудничества региона с компанией «НОВАТЭК». Сегодня уже 14 предприятий Самарской области являются поставщиками продукции, работ и услуг для крупнейших проектов компании, которые реализуются по всей стране. Сейчас перед нами стоим задача углубления сотрудничества. Мы получили от компании «НОВАТЭК» полную номенклатуру продукции, мы тесно взаимодействуем с руководством предприятий- партнеров по подготовке производства, по сертификации, поскольку требования к продукции самые высокие. Уверен, что самарские предприятия выполнят все требования, и область ждут новые крупные заказы», — подвел итоги встречи Виктор Кудряшов.

«Мы рассматривает «НОВАТЭК» как стратегически важного партнера для предприятия "Электрощит Самара". «НОВАТЭК» на сегодняшний день является крупнейшим независимым производителем природного газа в России и реализует объекты различного масштаба в различных регионах нашей страны. На многих из них установлено и успешно функционирует оборудование "Электрощит Самара". Наши компании сотрудничают уже более 20 лет, и мы рассчитываем, что в дальнейшем партнерское взаимодействие будет только расширяться. Мы признательны нашим партнерам за оказанное доверие и надеемся, что сегодняшняя встреча на производственной площадке "Электрощит Самара" на Красной Глинке наглядно продемонстрировала руководству ПАО «НОВАТЭК» высокий уровень качества и надежности самарской промышленности», — подчеркнул генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

 

Фото:   СОВА

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