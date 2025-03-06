Эксперты предупреждают о росте цен на кофе в России на 30-40%

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До конца 2025 года ожидается серьезное увеличение цен на зерно для изготовления популярного напитка.

Прогноз удорожания кофе дала основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина, пишет Обоз.инфо.

По ее оценке, на стоимость кофе влияют несколько факторов. До сих пор на нее давит прошедшая пандемия коронавирусной инфекции. Из-за закрытых границ усложнилась логистика, некоторые страны сократили объемы поставок кофе. Также затраты на логистику повысил санкционный режим со стороны недружественных России стран.

Третьим фактором стал рост цен на топливо и контейнерные перевозки, стоимость оплаты труда, удобрения и иные ресурсы необходимые для выращивания растений.

Усугубил ситуацию неурожай кофе. Неблагоприятные погодные условия в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме и Эфиопии негативно повлияли на него, что взвинтило стоимость продукции во всем мире.

В среднем стоимость килограмма кофе, как сообщает «Газета.ru», составляла 1-2 тыс. рублей. К концу 2025 года, по прогнозу эксперта, цены в России увеличатся на 30-40%.