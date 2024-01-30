Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду

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Компания Global Foods, один из лидеров российского рынка поставок продуктов для кафе и ресторанов, уведомила своих партнеров о повышении цен на макароны на 10%. Соответствующий документ есть в распоряжении наших коллег из MSK1.RU, а информацию о подорожании подтвердили в пресс-службе сети магазинов «Лента».

— Мы получили уведомления о повышении цен на макаронные изделия от крупных поставщиков — в среднем на 15 процентов. Это связано с подорожанием сырья и логистики. Мы рассматриваем эти повышения, — заявили в пресс-службе.

С чем связан очередной рост цен? Как с ним справляется бизнес? Что еще подорожает в ближайшее время, кроме макарон? Эти и другие вопросы журналисты задали экспертам в области экономики, зернового рынка и ресторанного бизнеса, пишет 63.ру.

Есть ли в России хорошие макароны?

Ключевым фактором, влияющим на цену макарон, можно назвать качество используемой муки, рассказал MSK1.RU кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков. Для производства качественного товара необходима твердая пшеница высоких сортов. Но проблема заключается в том, что в России такой муки производится недостаточно.

— Для хороших макарон нужна мука высшего сорта. Это должны быть сорта твердой пшеницы. В России их не так много, этот ресурс весьма ограничен. У нас в основном мягкие сорта. Та пшеница, которую мы поставляем в Египет и другие страны, это тоже мягкие сорта, в основном кормовые, — уточнил эксперт. — Второе: если мы говорим про действительно лучшие сорта пшеницы и лучшие виды макарон, то там велика доля добавок, приправ иностранного производства. И я предполагаю, что выросла цена их импорта, это тоже сказалось.

«К тому же у нас растут цены на бензин и электроэнергию. Это ощутимо влияет на формирование стоимости продуктов»

Юрий Юденков, экономист

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут подтвердил нашему корреспонденту, что основу стоимости макарон составляют затраты на сырье, производство, упаковку, логистику и торговую наценку.

— В основном цена складывается исходя из стоимости сырья, то есть муки соответствующего качества, затрат на производство других компонентов, упаковки, логистики, торговой наценки, — отметил специалист.

Влияет на стоимость блюд из макарон и то, что происходит с рублем: российские продукты дорожают в случае повышения курса доллара. Об этом MSK1.RU заявил председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

— Российские продукты синхронизированы, к сожалению, с долларом. Очень много российского производства цепляется за импортные товары, корма, витамины, оборудование, — рассказал эксперт.

Как бизнес справляется с ростом цен?

Сергей Миронов поделился опытом адаптации ресторанов к постоянному подорожанию. Он отметил, что заведения не сокращают порции: это может привести к потере клиентов. А вот с повышением стоимости блюд действительно приходится сталкиваться.

— История о том, что рестораны сокращают порции — иллюзия. В ресторане порция того размера, который удовлетворяет клиента. Если ты ее сделаешь меньше, человек просто не будет платить. Там нечего сокращать, — сказал он. — Этой методикой ничего не решить. Если вы приходите в ресторан и берете шесть роллов, вы привыкли, что их шесть. Сделаем четыре — вы больше не придете.

Из-за роста цен на меню посещаемость заведений, конечно, тоже падает, однако ресторатор подчеркнул, что в целом отрасль хорошо справляется с возникающими трудностями.

«У нас нет никаких трагедий, мы чувствуем себя неплохо, мы продолжаем развиваться. Мы даем больше выручки, платим больше налогов»

Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров

«Будет рост цен на всю продуктовую линейку»

Юрий Юденков считает, что рост цен не ограничится макаронной продукцией.

— Общий рост цен фиксирует даже Центробанк. Поэтому мы можем предполагать, что будет рост цен на всю продуктовую линейку, — заявил он.

Ресторатор Сергей Миронов отметил, что в случае повышения курса доллара нас также ожидает очередное повышение цен. Но есть и хорошие новости: не все товары связаны с этим фактором, поэтому подорожание коснется только некоторых продуктов.

— Слабо зависит от курса доллара то, что мы выращиваем в огромных объемах: гречка, пшеница. Всё остальное связано. Допустим, производитель производит мясо. У него импортные витамины, импортное оборудование. И самое главное — он продает свое мясо за границу и продает его за доллары, — объяснил он. — Он не будет продавать товар на внутренний рынок, если тут дешевле. Помните, был скачок цен на курицу достаточно серьезный? Сейчас ползет вверх цена говядины. Но если мы завтра условно ограничим вывоз мяса из Российской Федерации, то цена поползет вниз.