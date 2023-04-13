Экспериментальный правовой режим для проведения летных испытаний беспилотных авиасистем в Самарской области начнет действовать в мае

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Минэкономразвития России рассмотрело и поддержало установление экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в Самарской области. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Заявка была направлена в Правительство РФ 17 марта после обсуждения вопроса о создании кластера беспилотной авиации на встрече губернатора Дмитрия Азарова и Министра экономического развития Максима Решетникова. Кроме того, инициатива создания в Самарской области кластера беспилотной авиации была представлена Президенту России Владимиру Путину на личной встрече с руководителем региона и получила одобрение главы государства.

ЭПР сроком на три года начнет действовать через 20 дней с даты подписания постановления – ориентировочно в середине мая.

В реализации проекта примут участие семь компаний: «Транспорт будущего», «РАНАВИА», НИЦ «Аэроскрипт», Научно-образовательный центр «Бирюч» и другие. Также предусмотрена возможность присоединения к ЭПР новых субъектов в упрощенном порядке.

Проект предусматривает применение беспилотников для воздушной перевозки грузов, выполнения авиационных работ, включая работы по защите сельскохозяйственных культур и охрану лесов от пожаров.

Важной особенностью данного проекта является то, что в рамках ЭПР планируется введение в эксплуатацию системы управления опытным районом, включая применение цифровой платформы «Небосвод» и цифрового сервиса «Ранавиа» в целях комплексного обеспечения эффективного и безопасного применения БАС.

С помощью цифровой платформы «Небосвод» будет осуществляться управление воздушным движением беспилотников посредством использования данных навигации и наблюдения, метеорологической информации, аэронавигационной информации и геопространственныхданных.

Цифровой сервис «Ранавиа» будет обеспечивать безопасность полетов беспилотных воздушных судов (БВС) посредством использования данных по налету БВС, их техническому состоянию, а также по отказам бортовых компонентов БВС при их эксплуатации.

«Самарская область показала высокую адаптивность к существующим реалиям, умение находить новые точки роста, подтверждая статус опорного края страны. Регион сегодня становится драйвером развития беспилотных авиационных систем в России. Мы намерены создать большой, современный, высокотехнологичный кластер по разработке, проектированию и производству беспилотников, а также комплектующих к ним. Введение экспериментального правового режима открывает возможности для проведения испытаний новых летательных аппаратов уже в этом году, что позволит максимально быстро внедрять новые технологии в серийный выпуск», – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Установление ЭПР дает возможность Самарской области стать одним из немногих субъектов, где для сельскохозяйственных работ будут применяться беспилотники, – заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин. – Проект компании «Транспорт будущего» предусматривает создание отдельного производственного комплекса на территории региона. Подобный подход, когда производство и апробации технологии расположены рядом, позволит наиболее эффективно получать обратную связь и вносить необходимые улучшения и доработки. Ожидаем значительных результатов, которые помогут достижению целей национального проекта по развитию беспилотной авиации».

«Организация беспилотного воздушного движения – один из основных инфраструктурных вызовов разработчиков. Самарская область может стать одним из первых регионов в России, где работа всех БАС будет систематизирована и автоматизирована. Это не только повысит безопасность полетов всех аппаратов, но и обеспечит важный вклад всей отрасли. В Самарской области с созданием ЭПР станет возможным проведение летных испытаний БАС по доставке лекарств, продуктов и других грузов над акваторией Волги и по другим выделенным транспортным коридорам, а также мониторингу и обработке сельскохозяйственных угодий средствами БАС. Ключевой элемент, который будет подлежать отработке в рамках ЭПР – безопасность встраивания БАС в общее воздушное пространство в реальных текущих условиях. Наша задача – отработать понятный всем, надежный механизм, который позволит «открыть небо» для БАС за счет правильной координации работ участников отрасли на основе текущего уровня технологического развития и распространить этот опыт повсеместно, обеспечив безопасность граждан», – отметил генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

Самарский кластер БАС создается в соответствии с целевыми показателями, утвержденными инициаторами ЭПР совместно с Правительством Самарской области во исполнение поручений Президента РФ. Это конкретные обязательства по созданию мощностей для серийного производства нескольких тысяч БАС в год, включая отечественные структурные элементы, комплектующие, а также отработку типовых бизнес-моделей применения БАС.

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