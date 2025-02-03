Эффект от внедрения инструментов бережливого на самарских предприятиях превысил за три года 2,5 млрд рублей

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В Самарской области подведены итоги реализации национального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, который в 2025 году стал федеральным проектом в составе нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значимость поддержки промышленных предприятий для региона. По его мнению, именно промышленность является основой экономики и требует особого внимания в текущих условиях.

Нацпроект «Производительность труда», стартовавший в 2019 году, доказал свою эффективность в регионе. Результаты его реализации позволили 189 предприятиям добиться значительных успехов: время протекания процессов сократилось в среднем на 36%, запасы незавершённого производства уменьшились на 35%, а выработка увеличилась на 32%. Общий экономический эффект только за последние три года от внедрения инструментов бережливого производства превысил 2,5 млрд рублей.

В рамках нового федерального проекта «Производительность труда» к 2030 году планируется вовлечь не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Особое внимание также будет уделяется финансовой поддержке предприятий.

Одним из основных инструментов в этом направлении является деятельность Государственного фонда развития промышленности Самарской области (ГФРП СО). С 2020 года фонд предоставляет льготные займы предприятиям по совместным программам с федеральным Фондом развития промышленности, а также за счет средств областного бюджета.

Сумма займов варьируется от 5 до 200 млн рублей при ставке от 1 до 5% годовых и сроке до 5 лет. За время деятельности ГФРП СО предоставлено 65 льготных займов на общую сумму более 1,58 млрд рублей. Капитализация фонда на 31 декабря 2024 года составила более 1,44 млрд рублей.

В программе социально-экономического развития региона, утвержденной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, предусмотрено увеличение индекса производства в обрабатывающей промышленности на 40% к 2029 году (от уровня 2022 года).

Реализация мер позволит Самарской области не только достичь целевых показателей, но и укрепить позиции как одного из ведущих промышленных регионов России. Переход к новому циклу национальных проектов открывает новые возможности для развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.

"Мы видим, что заложенные ранее механизмы нацпроекта "Производительность труда" работают и приносят ощутимый результат для экономики региона и страны в целом. Поэтому переход в новый цикл национальных проектов с фокусом на «Эффективную и конкурентную экономику» – это закономерный шаг, который позволит нам масштабировать успешные практики и обеспечить устойчивый рост промышленности», – подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.