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Доходы российского бюджета начали догонять расходы

8 апреля 2023 10:17
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Доходы российского бюджета начали догонять расходы

Ситуация с доходами и расходами бюджета РФ стабилизировалась к марту. Небольшой профицит бюджета в этом месяце сократил накопленный за первый квартал дефицит до 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства финансов.

Отмечается, что в марте бюджет был закрыт с небольшим профицитом в размере 183 миллиарда рублей. Этот результат значительно отличается от ситуации первых двух месяцев 2023 года. Так, в январе размер месячного дефицита составил 1,65 триллиона рублей, а в феврале — 933 миллиарда рублей. В итоге в целом за первый квартал накопленный дефицит бюджета сократился до 2,4 триллиона рублей.

Однако полученный дефицит за первый квартал является достаточно крупным, так как в законе о бюджете прописан ориентир дефицита бюджета в размере 2,925 триллиона рублей по итогам всего года. При более детальном рассмотрении, доходы бюджета в период с января по март 2023 года сократились на 21%, до 5,677 триллиона рублей.

Как отмечают в Минфине, пополнить бюджет в краткосрочной перспективе может ослабевший рубль за счет продажи энергоресурсов. Также ожидаются поступления в виде разового налогового сбора от крупного бизнеса в размере 300 миллиардов рублей. Кроме этого у властей имеется нераспределенный резерв и 1,5 триллиона рублей, которые получились из-за авансового перечисления Соцфонду отдельных трансфертов для 2023 года, пишет Лента.

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