Доходы бюджета Самары увеличились на 8 миллиардов 887 млн рублей

116

Одной из причин солидной прибавки стала динамика поступления собственных налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, в этом году город получает дополнительно свыше 8 миллиардов рублей от вышестоящих бюджетов. В результате, консолидированная городская казна сейчас превышает сорок миллиардов.

На заседании комитета рассмотрели вопрос об изменениях бюджета на ближайшие три года. Почти семь миллиардов рублей распределят на переселение граждан из аварийного жилья.

В основном, исходя из данных отчета за 1 квартал, средства бюджета расходуются на образование, национальную экономику, которая включает транспортную и дорожную деятельность, окружающую среду и ЖКХ. Почти 82 миллиона рублей в этом году выделят на предоставление социальных выплат молодым семьям, имеющим трех и более детей, на улучшение жилищных условий; 86-ть направят на строительство детских садов. И еще 20 миллионов - на реконструкцию детского оздоровительного учреждения «Волжанка», пишет ГТРК Самара.