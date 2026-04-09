До трети дешевых шин может пропасть с российского рынка

С отечественного рынка может исчезнуть до трети наиболее дешевых шин, узнали «Известия». Минпромторг предложил кабмину запретить резину для автомобилей с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов — канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе покрышек. Мера направлена на защиту здоровья граждан и поддержку отечественных производителей, говорят в ведомстве. При этом эксперты отмечают, что она может повлечь общий рост цен и массовый переход россиян на б/у продукцию или на более редкую замену шин.

Минпромторг направил в профильные ведомства предложение запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Это следует из письма замглавы министерства Михаила Юрина в Минприроды и Росстандарт, с которым ознакомились «Известия».

— Минпромторг инициировал внесение изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в части установления предельного содержания определенных ПАУ в шинах на уровне 0,25% бэй-протонов. Мощности российских предприятий полностью способны удовлетворить внутренний спрос России на автомобильные шины и обладают значительным экспортным потенциалом, — уточнили «Известиям» в ведомстве.

В результате ужесточения требований произойдет постепенное вытеснение продукции, не соответствующей экологическим и техническим нормам ЕАЭС. Это, в свою очередь, создаст дополнительные конкурентные преимущества для производителей России и стран Евразийского экономического союза, а также крупнейших мировых шинных брендов, которые изначально придерживаются высоких стандартов безопасности и экологичности, отметили в Минпромторге. Инициатива уже согласована с Минприроды, Росстандартом и Минэкономразвития, добавили в ведомстве.