Я нашел ошибку
Главные новости:
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию
В ходе ремонта в подразделении заменены инженерные коммуникации, выполнены внутренние отделочные работы.
Жители села Воротнее Сергиевского района получают медпомощь в обновленном офиса врача общей практики
По легенде соревнований, в результате наезда автомобиля на препятствие в нем оказались заблокированы водитель и пассажир, которые получили травмы различной тяжести.
В Сызрани состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ
Проводятся работы по вскрытию кюветов, нагорных и водоотводных канав, обеспечен вывоз снега со станций.
На КбшЖД ведется подготовка инфраструктуры к весеннему паводку
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в регионе.
Дмитрий Азаров: в регионе важно наладить производство запчастей для сельскохозяйственной техники
В объективе фотографов – писатели, художники, актеры, музыканты, люди искусства.
В Самаре на склоне площади Славы открылась цифровая фотовыставка, ко Дню работников культуры и Дню театра
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, с которых запланирована откачка воды ночью
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.66
-0.39
EUR 105.27
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров: в регионе важно наладить производство запчастей для сельскохозяйственной техники

28 марта 2022 16:42
116
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в регионе.

В понедельник, 28 марта, губернатор Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в регионе.

Во время заседания штаба министр сельского хозяйства региона Николай Абашин доложил о ситуации с сельскохозяйственной техникой в области в связи с введением санкций. В целом ситуация стабильная, все производства работают в штатном режиме. Трудности могут возникнуть с наличием запчастей для импортной техники. Пока в регионе работают сервисные центры иностранных компаний, обслуживающих технику. Но ситуация может меняться. По словам главы министерства, на весеннюю посевную кампанию запчастей хватит, но к уборочной нужно продумывать и иные варианты.

Дмитрий Азаров предложил на территории региона наладить производство запчастей, которые наиболее подвержены износу и частой замене.

- Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчёт того, чтобы в перспективе такое производство организовать. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений. Ситуация с поставками запчастей может не разрешиться. У нас высокотехнологичные предприятия сельхозтехники, некоторые из них оборудованием оснащены так, что самые инновационные компании могут позавидовать.

Дмитрий Азаров дал поручение главе Минсельхоза через три недели доложить, какие узлы и агрегаты чаще всего выходят из строя и по каким позициям импортозамещение особенно важно.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022, 15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Промышленное производство
2956
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022, 14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии. Культура
939
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2022, 21:12
Финальным аккордом Дня воссоединения Крыма с Россией стал митинг-концерт «Русская весна» в Самаре
Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. Политика
1643
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в регионе.
28 марта 2022  16:42
Дмитрий Азаров: в регионе важно наладить производство запчастей для сельскохозяйственной техники
113
В Самаре прошел первый организационный штаб по проведению месячника по благоустройству   
28 марта 2022  10:37
В Самаре прошел первый организационный штаб по проведению месячника по благоустройству   
250
В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов
28 марта 2022  10:26
В Самарской области увеличили предельную стоимость капремонта домов
253
Из-за метели в Самарской области объявили желтый уровень опасности
27 марта 2022  11:32
Из-за метели в Самарской области объявили желтый уровень опасности
690
В Самарскую область прибыло ещё 322 вынужденных переселенца.
27 марта 2022  11:16
В Самарскую область прибыли ещё 322 вынужденных переселенца.
664
Весь список