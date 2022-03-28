Дмитрий Азаров: в регионе важно наладить производство запчастей для сельскохозяйственной техники

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В понедельник, 28 марта, губернатор Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в регионе.

Во время заседания штаба министр сельского хозяйства региона Николай Абашин доложил о ситуации с сельскохозяйственной техникой в области в связи с введением санкций. В целом ситуация стабильная, все производства работают в штатном режиме. Трудности могут возникнуть с наличием запчастей для импортной техники. Пока в регионе работают сервисные центры иностранных компаний, обслуживающих технику. Но ситуация может меняться. По словам главы министерства, на весеннюю посевную кампанию запчастей хватит, но к уборочной нужно продумывать и иные варианты.

Дмитрий Азаров предложил на территории региона наладить производство запчастей, которые наиболее подвержены износу и частой замене.

- Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчёт того, чтобы в перспективе такое производство организовать. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений. Ситуация с поставками запчастей может не разрешиться. У нас высокотехнологичные предприятия сельхозтехники, некоторые из них оборудованием оснащены так, что самые инновационные компании могут позавидовать.

Дмитрий Азаров дал поручение главе Минсельхоза через три недели доложить, какие узлы и агрегаты чаще всего выходят из строя и по каким позициям импортозамещение особенно важно.

Фото: правительство СО