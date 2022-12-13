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Дмитрий Азаров провел заседание регионального штаба по социальной газификации

13 декабря 2022 20:44
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На встрече обсуждался ход исполнения государственной программы по социальной газификации.

Во вторник, 13 декабря, состоялось заседание регионального штаба по социальной газификации, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В совещании приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергей Густов, члены регионального Правительства, представители руководства газораспределительных организаций.

 "Хочу выразить признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество между Администрацией Самарской области и группой компаний "Межрегионгаз". У нас более 1,2 млн абонентов - физических лиц в Самарской области, годовой объем поставок превышает 14 млрд кубов. Область - один крупнейших субъектов-потребителей природного газа в Российской Федерации", - отметил Сергей Густов.

Он сообщил, что средний показатель уровня газификации в регионе высокий.

В области действует программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, в том числе она предусматривает строительство 12 межпоселковых газопроводов, 2 новых газораспределительных станций, будут построены газораспределительные сети в 9 населенных пунктах, что позволит обеспечить дополнительную возможность газификации почти 1 700 домовладений. Снижается задолженность за потребленный природный газ ресурсоснабжающих организаций Самарской области перед ООО "Газпром межрегионгаз Самара".

На встрече обсуждался ход исполнения государственной программы по социальной газификации, которая реализуется в стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. По соответствующим заявкам от граждан их домовладения в уже газифицированных населенных пунктах подключаются к газораспределительным сетям с учетом бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков. Штаб отслеживает динамику изменений, оперативно решает возникающие вопросы и координирует работу на местах.

Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос реализации поручения Президента РФ о предоставлении субсидий нуждающимся гражданам на приобретение газового оборудования. В Самарской области размер компенсирующей социальной выплаты на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей составляет 145 тысяч рублей. На данный момент этой льготой воспользовались 159 человек.

В следующем году с учетом индексации размер выплаты будет составлять 169 тысяч рублей, сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. По решению губернатора действие льготной программы продлено до 2025 года, также в список получателей включены дополнительные категории, в том числе участники СВО и члены их семей.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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