Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»

10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». 362 российским организациям присвоен статус «Партнер национальных проектов России». В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.

Всего на участие в Премии поступило 792 заявки из всех регионов страны. Экспертный отбор успешно прошли 644 проекта, представленных 362 организациями – российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, созвучную целям и задачам нацпроектов.

В Приволжском федеральном округе в топ-5 регионов по количеству реализованных проектов входят: Нижегородская область (175), Республика Башкортостан (166), Республика Татарстан (163), Самарская (158) области и Оренбургская (152) области.

С 2021 года количество организаций-участников Премии и проектов-финалистов увеличилось в 4 раза.

Наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Молодёжь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Спорт России».

При этом результаты текущего сезона Премии показали высокий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как инфраструктура для жизни, экономика данных, кадры, туризм и эффективная и конкурентная экономика.

Государство активно инвестирует в поддержку молодежи и формирование кадрового резерва для будущего развития промышленности и технологий. Финалисты Премии со своей стороны поддерживают эти меры, направляя социальную активность на помощь школьникам в профориентации и раскрытии интеллектуального потенциала.

«Цифровое небо» — образовательный проект, который готовит будущих инженеров для авиационной промышленности в Самарской области. Школьники 7–11-х классов осваивают управление беспилотниками, 3D-моделирование и аддитивные технологии под руководством специалистов ПАО «ОДК-Кузнецов» и студентов программы «Крылья Ростеха». Уникальность проекта — в сочетании практики и профориентации: подростки не только учатся пилотировать БПЛА в симуляторах и на полигонах, но и получают четкую траекторию для карьеры в авиации. 70% выпускников выразили желание связать свою жизнь с инженерными специальностями.