Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»

Я нашел ошибку
Главные новости:
10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

72
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад». 362 российским организациям присвоен статус «Партнер национальных проектов России». В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций. 
Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.
Всего на участие в Премии поступило 792 заявки из всех регионов страны. Экспертный отбор успешно прошли 644 проекта, представленных 362 организациями – российскими бизнес-компаниями и НКО, ведущими социальную и благотворительную деятельность, созвучную целям и задачам нацпроектов. 
В Приволжском федеральном округе в топ-5 регионов по количеству реализованных проектов входят: Нижегородская область (175), Республика Башкортостан (166), Республика Татарстан (163), Самарская (158) области и Оренбургская  (152) области. 
С 2021 года количество организаций-участников Премии и проектов-финалистов увеличилось в 4 раза.  
Наиболее популярными для реализации социальных инициатив становятся нацпроекты: «Молодёжь и дети», «Семья», «Экологическое благополучие» и госпрограмма «Спорт России».
При этом результаты текущего сезона Премии показали высокий интерес предпринимателей и некоммерческого сектора к социальной деятельности в таких сферах как инфраструктура для жизни, экономика данных, кадры, туризм и эффективная и конкурентная экономика. 
Государство активно инвестирует в поддержку молодежи и формирование кадрового резерва для будущего развития промышленности и технологий. Финалисты Премии со своей стороны поддерживают эти меры, направляя социальную активность на помощь школьникам в профориентации и раскрытии интеллектуального потенциала.
«Цифровое небо» — образовательный проект, который готовит будущих инженеров для авиационной промышленности в Самарской области. Школьники 7–11-х классов осваивают управление беспилотниками, 3D-моделирование и аддитивные технологии под руководством специалистов ПАО «ОДК-Кузнецов» и студентов программы «Крылья Ростеха». Уникальность проекта — в сочетании практики и профориентации: подростки не только учатся пилотировать БПЛА в симуляторах и на полигонах, но и получают четкую траекторию для карьеры в авиации. 70% выпускников выразили желание связать свою жизнь с инженерными специальностями.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
295
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
287
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
506
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
2289
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
419
Весь список