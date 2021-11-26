Дмитрий Азаров провел очередную встречу с предпринимателями Самарского региона

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В четверг, 25 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, как и обещал, вновь встретился с бизнес-сообществом региона для обсуждения и выработки дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики. Напомним, в губернии действовал режим нерабочих дней, при этом они были введены на неделю раньше, чем в целом по стране – с 25 октября по 7 ноября.

«Мы, как и в прошлом году, вновь сталкиваемся с ситуацией, когда есть сложные ситуации, потери для бизнеса, связанные с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения инфекции, сохранение жизни и здоровья людей. Понятно, что государственная, региональная помощь важна бизнесу, – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале встречи. – В сложившейся обстановке мы обязаны позаботиться, в первую очередь, о жизни и здоровье людей, и вместе с вами обсудить меры поддержки, которые помогут стабилизировать ситуацию, сохранить бизнес, дать возможность развиваться предпринимательству. В этом залог развития региона, повышения доходов семей жителей Самарской области».

Временные ограничения из-за распространения коронавируса негативно влияют на работу целого ряда организаций и предприятий. В наибольшей степени это коснулось объектов физкультуры и спорта, гостиниц, организаций сферы общественного питания, торговли и услуг.

Для помощи наиболее пострадавшим отраслям экономики действуют меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. На уровне страны принято решение о выдаче грантов за простои в нерабочие дни для предприятий малого и среднего бизнеса на частичную компенсацию расходов на зарплату в расчете 1 МРОТ на человека. От Самарской области поступило свыше 10 700 заявок. Свыше 8 тысяч предпринимателей уже получили выплаты на общую сумму почти 6 миллионов рублей. Таким образом поддержано более 46,5 тысяч работников.

Кроме того, действует программа ФОТ 3.0, благодаря которой предприниматели могут получить льготный кредит по ставке 3% на восстановление деятельности. Всего было подано свыше 900 заявок, из них 392 кредита на общую сумму около 1,5 млрд рублей уже одобрено.

«Мы заинтересованы в том, чтобы самарский бизнес в наибольшей степени получил эти меры поддержки, – подчеркнул Губернатор, обращаясь к бизнес-сообществу. – Необходимо помочь каждому предпринимателю их получить». Глава региона отметил, что в этом вопросе ключевая роль отводится министерству экономического развития и инвестиций региона, а также центру «Мой бизнес». На его портале можно найти всю необходимую информацию о действующих мерах поддержки МСП и получить консультацию специалистов.

«Еще есть время, чтобы подать заявку по грантам до 15 декабря, по программе ФОТ 3.0 – до 30 декабря текущего года. Время идет, и откладывать это на последний день совершенно точно не стоит. Мы будем стараться максимально поддержать бизнес в этой непростой ситуации. Ведь речь идет не только о финансовых показателях субъектов МСП, но и о благополучии сотрудников предприятий, о семьях наших земляков», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что сложившаяся ситуация требует перемен в ведении любого дела, исходя из главного приоритета – здоровья и жизни людей. «Прошу представителей бизнес-сообщества с пониманием относиться к действующим ограничительным мерам и активно пользоваться возможностями системы господдержки», – обратился к участникам встречи руководитель области и подчеркнул, что процесс предоставления помощи должен быть максимально не забюрократизированным, доступными и понятным.

Целый ряд мер поддержки приняты и на региональном уровне. Гарантийный фонд Самарской области утвердил антикризисную программу для предприятий пострадавших отраслей. Представители малого и среднего бизнеса могут обратиться за микрозаймом до 1 млн рублей сроком на два года по максимально низкой ставке – 1% годовых. Финансовый продукт предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы займа.

Важно, что пониженная ставка в размере 1% годовых также действует для самозанятых граждан. На сегодняшний день регионе зарегистрировано 86,3 тыс. самозанятых, что на 46,3 тыс. человек превышает значение прошлого года. За 10 месяцев текущего года их общий суммарный доход составил более 12,5 млрд рублей, налоговые поступления достигли 176 млн рублей.

Помимо прочего, Государственный Фонд развития промышленности Самарской области реализует несколько программ финансирования инвестиционных проектов, в том числе совместные займы с Фондом развития промышленности РФ. Сумма займа – от 20 до 100 млн рублей по ставке 1 или 3% в зависимости от выбранной программы и залогового обеспечения. Срок до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 3 года. Предоставляются и региональные займы суммой от 5 до 15 млн рублей по ставке 2 или 3% в зависимости от залогового обеспечения. Срок также до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 1 год.

Предполагая возможность негативного прогноза влияния пандемии на бизнес, еще летом в регионе был принят Закон, предусматривающий троекратное снижение ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков. Воспользоваться льготой могут субъекты МСП из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 года и предельный размер дохода которых за 2021 год не превысит 50 миллионов рублей.

Также льготным налогообложением могут воспользоваться вновь созданные индивидуальные предприниматели, местом осуществления деятельности которых являются населенные пункты с численностью населения до 5 тысяч человек. Для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют «упрощенку», действуют «налоговые каникулы». Их действие продлевается до 31 декабря 2023 года. Кроме того, в Самарской области также действует закон по увеличению вычета из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв.м.), облагаемого по кадастровой стоимости. Более подробно с этими мерами поддержки можно также ознакомиться на сайте «Мой бизнес».

«От инициативы и ответственности бизнес-сообщества также во многом зависит, как скоро мы вернемся к нормальной привычной жизни. Здесь только совместными усилиями мы можем обеспечить все условия для опережающего развития региона, роста бизнес-показателей, и, конечно, жизни наших граждан», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время обсуждения был озвучен целый ряд предложений от представителей всех отраслей. Исполняющая обязанности председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» Наталия Медведева предложила пересмотреть критерии снижения выручки в пострадавших отраслях, которые позволяют в три раза снизить ставки по «упрощенке». Основанием для снижения ставки по выручке с 6 до 2%, и по схеме «доходы минус расходы» с 15 до 5% является 20-процентное падение выручки в сравнении с 2019 годом. Но не все предприниматели могут воспользоваться этой мерой. К тому же, некоторые организации только начали свою деятельность в прошлом или текущем году. Соответственно, нет периода для сравнения уровня доходов.

«Я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над тем, как поддержать стартапы – это важно. Ведь несмотря на сложности, с которыми бизнес сталкивается, новые проекты запускаются. Мы должны найти новые механизмы поддержки», – отметил Глава региона.

В такой ситуации, к примеру, оказались Волжские термы. Их запуск был поддержан на инвестиционном совете при Губернаторе. Директор Виталий Неменов рассказал, что комплекс открылся в сентябре, но с введением нерабочих дней пришлось приостановить деятельность, соответственно, дохода не было. При этом обслуживание бассейнов продолжалось, так же, как и выплаты по налогам и кредитам. «Просим предоставить налоговую льготу на имущество на один год для приоритетных инвестпроектов из числа пострадавших отраслей, а также компенсировать проценты по инвесткредитам и коммунальные платежи за две недели простоя», – озвучил он свои предложения.

Дмитрий Азаров поручил региональному Правительству проработать этот вопрос: «Давайте посмотрим эти предложения, потому что проекты, которые были запущены в этот непростой период, поддержанные на инвестиционном совете и получившие статус приоритетных, нуждаются в отдельной поддержке».

Директор клуба «Лакшери-фитнес» Ирина Стрельченя обратилась к руководителю региона с просьбой пересмотреть критерий компенсации жилищно-коммунальных расходов за последние две недели октября. Пока эта мера поддержки действует только для тех представителей индустрии, у которых площадь залов превышает тысячу квадратных метров.

Дмитрий Азаров поручил областному минспорта рассмотреть возможность предоставления этой меры поддержки для всех представителей фитнес-индустрии – вне зависимости от площади залов. При этом необходимо рассчитать сумму средств на компенсацию услуг ЖКХ и за первые две недели ноября.

За дополнительной поддержкой обратились и представители ассоциации владельцев кинотеатров области, которые располагаются в торговых центрах. С учетом нерабочих дней и введения QR-кодов посещаемость снизилась в среднем на 95%, а падение выручки только за октябрь составило 85% – в сравнении с таким же периодом 2019 года. Наталья Фазлыева вышла с инициативой наряду с федеральными мерами поддержки рассмотреть возможность возмещения арендных платежей и коммунальных затрат, потому что собственные средства из-за ограничений прошлого года у представителей киноиндустрии уже исчерпаны.

Дмитрий Азаров поручил предложения проработать, а также напомнил о решении Президента России Владимира Путина, которое было принято накануне, об использовании «Пушкинской карты» в кинотеатрах России для просмотра отечественных фильмов. «Надеюсь, это тоже поддержит отрасль», – отметил Глава региона и поручил руководителям министерства образования области и муниципальных образований содействовать в получении карты школьниками губернии.

Представитель союза торговых центров региона Ирина Михайловская также обратила внимание на вопрос компенсации платежей на услуги ЖКХ и арендной платы для организаций из числа пострадавших отраслей. Их продажи из-за сокращения числа посетителей также существенно упали. Она также обратила внимание на возможность отмены налога на имущество за четвертый квартал текущего года в случае, если владельцы площадей предоставят скидку по арендным платежам организациям из числа пострадавших отраслей. Дмитрий Азаров инициативу одобрил и поручил Правительству региона в короткие сроки проработать этот вопрос.

Ирина Михайловская также попросила оказать содействие в вопросе включения торговых центров и представителей розничной торговли непродовольственными товарами в федеральный перечень пострадавших отраслей экономики, чтобы была возможность воспользоваться имеющимися мерами государственной поддержки. Губернатор отметил, что соответствующее обращение в федеральное Правительство экономического развития уже направлено.

Свои предложения озвучили и представители сферы общественного питания. Рестораторы обратились с просьбой снять запрет на проведение корпоративных мероприятий и дискотек – с проходом посетителей по QR-кодам. По мнению Романа Вавилина, директора УК «Поляна», это могло бы увеличить доходы заведений, которые можно было бы направить на аренду помещений, выплату налогов.

Глава региона отметил, что рассматривать этот вопрос необходимо на основе эпидемиологической ситуации. Сейчас есть относительное снижение количества заболевших. Но решение принимать пока рано.

Во время обсуждения был затронут вопрос работы конгрессно-выставочных центров. Генеральный директор «Экспо-Волга» Андрей Левитан предложил возобновить их работу с учетом соблюдения санитарных норм и QR-кодов. Сейчас ограничения по проведению массовых мероприятий является препятствием для деятельности. Открытие выставочных центров позволит активизировать деловую среду в регионе. Губернатор поручил вынести этот вопрос на заседание регионального оперативного штаба по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В завершении обсуждения, Глава региона обозначил: подобные встречи для обсуждения актуальных и проблемных вопросов и впредь будут проходить на регулярной основе. Дмитрий Азаров поблагодарил бизнес-сообщество за содержательное обсуждение и конкретные предложения. «Рассчитываю, что в таком конструктивном ключе мы сможем находить наиболее эффективные решения для поддержки бизнеса в это непростое время. Я понимаю, что вам сложно. Мы постараемся максимально создать условия и поддержать там, где ситуация наиболее критичная. Нельзя терять бизнес в этот период, перспективы должны быть – вы нужны Самарской области», – резюмировал Губернатор.