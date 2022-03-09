Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона

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В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона.

По поручению губернатора в ежедневном режиме продолжается мониторинг промышленного сектора, рынка труда, ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости, а также доступности лекарств. Это необходимо для оценки текущей ситуации и принятия оперативных мер, чтобы сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, влияющих на качество жизни жителей губернии.

«Важная ежедневная задача для штаба – мониторинг цен на продовольственные товары, товары первой необходимости. Прогноз и график поставок в магазины и торговые сети должен быть на контроле. В настоящее время запасы продуктов в регионе достаточные», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас отмечается ажиотажный спрос на сахар и крупы, такой же как был в первую волну пандемии. Повышенный спрос, кроме как желанием людей закупить продукты «про запас на всякий случай», ничем не подкрепляется. Полки в магазинах рядом с домом практически не пустуют, объемы завозов увеличиваются, меняется логистика доставки.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов добавил, что предприятия потребительского рынка функционируют устойчиво, а ситуация оценивается как стабильная. «Есть определенные потребительские настроения, тем не менее, сохраняются большие запасы товаров первой необходимости на складах. В торговых сетях, на оптовых базах все есть в наличии, но мы должны также улавливать любые изменения, которые, возможно, будут здесь происходить», – подчеркнул глава кабмина.

Отдельное внимание было уделено работе системообразующих предприятий. В их число входит 117 компаний, которые оказывают существенное влияние на экономику региона. Все они работают в штатном режиме. В мониторинге учитывается численность персонала, изменения заработной платы, ритмичность поставок сырья, отгрузка готовой продукции, а также реализация инвестиционных проектов.

«В текущем моменте в основной массе предприятия Самарской области не испытывают сложности в производственной деятельности и функционируют в штатном режиме. Реализация инвестпроектов так же продолжается», – отметил в своем докладе министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин.

Абсолютное большинство предприятий заявляет о том, что они сохраняют производство без каких-то значительных рисков, имея запас прочности. «Тем не менее, нам крайне важно в этот период поддерживать оперативную связь, крайне важно, чтобы у каждого министра был неформальный контакт с предприятиями отрасли. Чтобы они незамедлительно информировали о проблемах, которые, возможно, у них возникают с поставками материалов, с ограничением отгрузки, с нехваткой комплектующих и других факторах риска», – поставил задачу министрам Виктор Кудряшов

Как показывает ежедневный мониторинг, без потрясений функционирует рынок труда. На данный момент роста количества безработных в регионе на зафиксировано.

Фото: правительство СО