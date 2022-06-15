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Делегация Самарской области принимает участие в XXV Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

15 июня 2022 18:09
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На стенде Самарской области представлены ключевые инвестпроекты и разработки региона.

В среду, 15 июня, начал свою работу 25-ый Петербургский международный экономический форум. Центральная тема мероприятия в этом году — «Новый мир — новые возможности».

Участники деловой площадки обсудят вопросы импортозамещения и выхода на альтернативные рынки сбыта, а также возможные пути решения логистических проблем в условиях санкций. В форуме принимают участие делегации из 40 стран мира, представители 1244 российских и 265 иностранных компаний. По традиции с собственной экспозицией в ПМЭФ участвует Самарская область. Делегацию возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров.

На стенде Самарской области представлены ключевые инвестпроекты и разработки региона: макет развития территории возле стадиона «Самара Солидарность Арена», включающий в себя проект создания международного межвузовского кампуса в областной столице, продукция АО «ГК «Электрощит», «Пегас-Агро», инсталляция проекта «Программно-аппаратного комплекса «Умная дорога», малый космический аппарат «АИСТ-2Д», применяемый для сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли. Также посетители стенда смогут совершить виртуальную прогулку по национальному парку Самарская лука и испытать свои навыки на VR-тренажере для отработки навыков выполнения операций по пуску-приему средств очистки и диагностики на нефтепроводах.

Напомним, Самарская область с 2018 года принимает участие в форуме с собственной экспозицией, на которой представлены новейшие проекты и разработки региона. Каждая встреча, каждое подписанное на форуме соглашение является важнейшим вкладом в создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, в повышение привлекательности области для новых инвесторов. Реальные результаты от проведённой в период форума работы - это миллиарды инвестиций и тысячи новых рабочих мест на предприятиях региона.
Каждое подписанное соглашение - это работа на долгосрочную перспективу. Сегодня проекты, которые были реализованы в результате достигнутых на форуме договоренностей, продолжают расти и развиваться.

Одним из ярких примеров такой работы является соглашение между Правительством Самарской области и «Магнитогорским металлургическим комбинатом», которое было подписано на форуме в 2019 году. Сейчас на территории региона, в ОЭЗ «Тольятти», реализуется проект крупного производственно-логистического центра по хранению и нарезке металлопроката ММК, инвестиции в который составляют более 1,4 млрд руб. В настоящее время центр уже работает в тестовом режиме, полный запуск планируется уже летом текущего года.

«На очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию», - отметил Губернатор.
Цепочку инвестпроектов, начатую «Магнитогорским металлургическим комбинатом», продолжило создание железнодорожной ветки в Особой экономической зоне. И сам производственно-логистический центр ММК уже начал играть важную роль в дальнейшем развитии ОЭЗ «Тольятти». Резидент стал новой точкой роста внутри особой экономической зоны – разместиться в непосредственной близости от поставщика металла выгодно многим производственным компаниям. Уже заключены первые соглашения с новыми инвесторами, которые будут работать вместе с «Магнитогорским металлургическим комбинатом».

Результатом работы делегации на форуме становятся новые инвестиции и вновь созданные рабочие места. Например, почти 6000 рабочих мест будет создано в фулфилмент-центре OZON. Решение о его строительстве на территории индустриального парка «Чапаевск» Самарской области было принято на ПМЭФ в прошлом году. Объем инвестиций в проект составил около 7 млрд руб. В ближайшее время компания закончит монтаж оборудования, после чего планируется торжественное открытие.

На прошлом Международном экономическом форуме была достигнута договоренность о строительстве логистического хаба компании Wildberries. Центр будет построен в промпарке «Новосемейкино». Руководство крупного онлайн-ритейлера неоднократно отмечало, что поступали предложения от регионов России. Однако решение было принято в пользу Самарской области. Компания создаст около 5 000 новых рабочих мест для жителей региона.

Итогом предыдущих соглашений на ПМЭФ стал запуск крупнейшего в России завода по производству дверей «Феррони», где сегодня создано почти 2000 рабочих мест. Производство открылось в Тольятти в сентябре прошлого года. Компания продолжает развитие на территории Самарской области.

В марте текущего года Феррони и Сколково запустили совместную программу поддержки новых технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков.

В этом году участниками делегации Самарской области планируется провести порядка 30 встреч по важным для региона направлениям. Это в первую очередь инфраструктурное развитие региона, реализация инновационных проектов в сфере науки, информационных технологий, транспорта, сельского хозяйства и других. Запланированы встречи с крупными федеральными инвесторами, а также с партнерами из Китая, Турции, Египта, Индии и других дружественных стран.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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