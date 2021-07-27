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Делегация Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты посетила производственные площадки компании Электрощит Самара.

27 июля 2021 14:25
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Целью визита стало изучение возможностей для взаимного сотрудничества и знакомство с инвестиционным потенциалом Самарской области.

26-27 июля 2021 года  состоялся визит делегации Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты (BLCC Russia) в Самарскую область. 

Делегация BLCC Russia посетила производственные площадки компании Электрощит Самара. 

Целью визита стало изучение возможностей для взаимного сотрудничества и знакомство с инвестиционным потенциалом Самарской области.

Самара, 27 июля 2021 г. 26-27 июля 2021 года в Самарскую область состоялся официальный визит Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты (BLCC Russia) во главе с генеральным директором Олегом Борисовичем Прозоровым. Делегация BLCC Russia посетила производственные площадки компании Электрощит Самара. Целью визита стало изучение возможностей для взаимного сотрудничества и знакомство с инвестиционным потенциалом Самарской области. 

Визит BLCC Russia также был приурочен к 100-летию создания Бельгийско-Люксембургского Экономического Союза (БЛЭС) - экономического и финансового союза между Бельгией и Люксембургом, который был образован на основании соглашения, подписанного 25 июля 1921 года в Брюсселе.

В рамках визита состоялось обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества в сфере инфраструктурных и инновационных проектов Самарской области. Были рассмотрены перспективы взаимодействия в сфере здравоохранения - закупка фармацевтической продукции, медикаментов, оборудования для медицинских учреждений. Обсуждалась тема строительства - привлечение инвестиций в производство, использование опыта бельгийских компаний при строительстве авто- и ж/д дорог. 

Участники затронули и тему химической промышленности - строительство и оснащение химических лабораторий, организацию совместного производства по переработке пластмасс, а также сферу образования - налаживание обмена студентами и преподавателями, развитие межвузовских связей. Были подняты вопросы сотрудничества в сфере машиностроения и сельского хозяйства.

Посещение Электрощит Самара позволило делегации ознакомиться с ключевыми инновационными решениями и новинками индустрии, продемонстрировало научно-технический потенциал Самарской области. 

Электрощит Самара представляет собой высокотехнологичную производственную компанию и является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования 0.4-220 кВ. Электрощит Самара - совместное предприятие Schneider Electric, лидера цифровой трансформации управления энергией и автоматизации, и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также входит в перечень системообразующих предприятий в сфере энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации.

Отдельного внимания при посещении Электрощит Самара заслужил важный для региона проект Индустриального парка, который компания в настоящее время реализует. Проект направлен на повышение эффективности бизнеса предприятия, поэтому компания Электрощит Самара уделяет большое внимание данному направлению и развивает его при поддержке правительства региона и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области. 

Концепция парка предполагает возможность предоставления производственных площадей для компаний-резидентов с использованием инфраструктурных и технологических возможностей Электрощит Самара. На сегодняшний день в индустриальном парке Электрощит Самара насчитывается несколько компаний-резидентов. Привлечение резидентов позволит создать новые рабочие места и на самом предприятии.

Деловой визит торговой палаты в Самарскую область стал очередным шагом в развитии партнерских отношений, который позволил наметить опорные точки и дальнейшие перспективы для будущего взаимодействия.

«Мы рады приветствовать гостей из Бельгийско-Люксембургской Торговой Палаты на нашем предприятии. Взаимодействие с международными партнерами, обмен опытом и лучшими практиками – важный инструмент развития бизнеса для всех участвующих сторон. Мы признательны администрации Самарской области за то, что они реализуют подобные проекты и организуют визиты иностранных предприятий. Надеемся, что в дальнейшем связи между самарскими и бельгийскими промышленниками будут только укрепляться, что будет способствовать дальнейшему росту экономики нашего региона», - поделился впечатлениями Вице-президент Дирекции поставок и логистики Электрощит Самара Иван Михеев, организовавший официальный прием бельгийских гостей на территории предприятия на Красной Глинке.

 

Фото:   пресс-служба Электрощит Самара

 

Теги: BLCC Russia делегация Электрощит Самара

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