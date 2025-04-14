Danone не вернётся на российский рынок

181

Французская компания Danone не сможет вернуться на российский рынок из-за утраты контроля над бизнесом, заявил председатель совета директоров Health & Nutrition (H&N, бывший «Данон Россия») Руслан Алисултанов.

«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition... успешно адаптировалась к работе», — сказал он ТАСС.

По словам Алисултанова, подобная ситуация складывается со многими зарубежными компаниями, которые ушли с российского рынка.