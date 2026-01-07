Что будет с ценами на машины и российским авторынком в 2026 году

Из-за повышения НДС и утилизационного сбора уже в первые месяцы нового 2026 года российский авторынок ждет очередной спад, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты.

С 1 января в России в очередной раз повысился утилизационный сбор, а также с 20 до 22% вырос налог на добавленную стоимость (НДС). Ситуация усугубляется тем, что значительное число россиян удовлетворило свое желание обновить автомобиль еще в конце 2025 года, отмечают эксперты.

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ожидает, что продажи автомобилей в 2026-м составят 1,32–1,34 млн машин по базовому прогнозу.

При негативном сценарии развития событий продажи машин упадут до 1,2 млн штук, при позитивном — составят 1,4 млн штук.

По его словам, к росту цен приведет очередное повышение утильсбора на автомобили, а также рост НДС. Падение рынка в начале 2026 года будет связано в том числе и с тем, что перед повышением утильсбора и ростом цен граждане поспешили купить машины в конце 2025-го. В первой половине минувшего года цены снижались, а когда начали вновь расти, люди «побежали в салоны», чтобы успеть купить машины с максимальными выгодами, добавил глава «Автостата».

«В принципе, по динамике рынка 2026 год может быть похож на 2025-й: полгода провала, полгода восстановления», — подытожил Целиков.

Фото: freepik.com