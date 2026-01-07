Я нашел ошибку
Главные новости:
Им показали конюшни, рассказали, как заботятся о животных, чем они питаются, как организован их ежедневный уход и подготовка к службе.
Сотрудники полка патрульно-постовой службы Самары познакомили школьников с работой кавалерийского взвода
Росавиация классифицировала крушение вертолета в Пермском крае как катастрофу, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет.
Два человека погибли при крушении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края
В 2026 году в нашем регионе уже появились на свет 200 малышей: 91 мальчик и 109 девочек.
Из роддома Тольятти выписали первую в этом году новорождённую девочку в Самарской области
С 1 января в России в очередной раз повысился утилизационный сбор, а также с 20 до 22% вырос налог на добавленную стоимость (НДС).
Что будет с ценами на машины и российским авторынком в 2026 году
По информации Приволжского УГМС 8 января в Самаре температура воздуха ночью -4,-6°С, днем -1,-3°С, местами гололедица.
8 января в регионе небольшой снег, гололед, до -5°С
Среди наиболее значимых объектов — подъезд к селу Большая Глушица, где выполнен капитальный ремонт дорожного полотна протяженностью 1,4 км и моста через реку Глушичка.
В регионе обновлены дороги, ведущие к объектам духовного наследия
В регионе начала работать ресурсно-методическая служба «Дети в семье» и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи.
«Вызов»: как в губернии меняют подход к поддержке семей в кризисной ситуации
Участники передвигаются на лыжах или специальных санях. В передвижении спортсмену помогает одна собака или целая упряжка.
Сегодня на лыжной базе «Чайка» состоялись гонки на собачьих упряжках  
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Что будет с ценами на машины и российским авторынком в 2026 году

180
С 1 января в России в очередной раз повысился утилизационный сбор, а также с 20 до 22% вырос налог на добавленную стоимость (НДС).

Из-за повышения НДС и утилизационного сбора уже в первые месяцы нового 2026 года российский авторынок ждет очередной спад, говорят опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты.

С 1 января в России в очередной раз повысился утилизационный сбор, а также с 20 до 22% вырос налог на добавленную стоимость (НДС). Ситуация усугубляется тем, что значительное число россиян удовлетворило свое желание обновить автомобиль еще в конце 2025 года, отмечают эксперты.

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ожидает, что продажи автомобилей в 2026-м составят 1,32–1,34 млн машин по базовому прогнозу.

При негативном сценарии развития событий продажи машин упадут до 1,2 млн штук, при позитивном — составят 1,4 млн штук.

По его словам, к росту цен приведет очередное повышение утильсбора на автомобили, а также рост НДС. Падение рынка в начале 2026 года будет связано в том числе и с тем, что перед повышением утильсбора и ростом цен граждане поспешили купить машины в конце 2025-го. В первой половине минувшего года цены снижались, а когда начали вновь расти, люди «побежали в салоны», чтобы успеть купить машины с максимальными выгодами, добавил глава «Автостата».

«В принципе, по динамике рынка 2026 год может быть похож на 2025-й: полгода провала, полгода восстановления», — подытожил Целиков.

 

Фото: freepik.com

Весь список