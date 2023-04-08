Число безработных в России с начала года сократилось на 23 тысячи

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Вице-премьер России Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы. На нем обсудили текущую ситуацию на рынке труда.

По информации пресс-службы правительства, в настоящее время безработными в стране признаны около полумиллиона человек. С начала года статус потеряли 23 тысячи граждан.

"В центрах занятости зарегистрировано 541 тысяча безработных. По программе субсидирования найма удалось трудоустроить около 9 тысяч человек. С 43 тысячами граждан заключили договоры на участие в оплачиваемых общественных и временных работах", – сообщили на сайте кабмина.

Тем временем в стране стало меньше тех, кто работает неполный день. Сейчас сокращенный график имеют 39 тысяч человек. Также сократилась численность работников в простое.

Сейчас предложений соискателям превышает полтора миллиона, пишет Смотрим.