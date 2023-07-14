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«Черноголовка» завершила сделку по покупке производителя Pringles

14 июля 2023 22:15
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В ближайшее время ООО «Келлогг Рус» будет переименовано в ООО «Любятово». Финансовые параметры сделки не разглашаются.

АО «Аквалайф Ресурс» (холдинговая компания группы «Черноголовка») завершило сделку по покупке 100% долей в ООО «Келлогг Рус» (производитель чипсов Pringles). Для этого были получены необходимые разрешения от регуляторов, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Черноголовки» 14 июля.

«В ближайшее время ООО «Келлогг Рус» будет переименовано в ООО «Любятово». Финансовые параметры сделки не разглашаются», — отметили там.

«Любятово» продолжит производить сухие готовые завтраки и печенье. Продуктовый бренд компании с таким же названием представлен на российском рынке с 2001 года.

«Также в портфеле компании — торговая марка Extra и бренды, рассчитанные преимущественно на детский сегмент, — Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr», — добавили в пресс-службе.

Продукция производится на трех заводах — в Воронеже, Пскове и Вязьме (Смоленская область).

 

Фото:   ru.freepik.com

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