Часть смартфонов Samsung перестали активироваться в России

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«Известия», ссылаясь на экспертов в области абонентского оборудования и продавцов телефонов, сообщили, что в России стало невозможно включить часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта.

По информации издания, новый аппарат Samsung нельзя включить, предварительно вставив в него SIM-карту российского оператора, в том случае, если данное устройство не предназначено для продажи в странах Евразийского экономического союза.

«Эта проблема затрагивает все смартфоны бренда Samsung, которые по параллельному импорту были завезены в Россию», - отметил источник издания.

Он уточнил, что в настоящий момент подобных проблем не возникает с устройствами iPhone. В свою очередь Samsung требует, чтобы смартфон был активирован только в тех странах, для продажи в которых он предназначен. В мае на территорию РФ по параллельному импорту было доставлено 45-50 тысяч смартфонов Samsung. Приблизительно у 20% таких гаджетов возникают проблемы с активацией.

Эксперты рекомендуют потребителям данного бренда для активации везти телефон вместе с SIM-картой оператора, работающего в стране, куда компания официально поставила смартфон и совершить звонок. Помимо прочего гаджеты можно разблокировать в сервисных центрах Samsung, пишет МК.