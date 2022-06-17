Часть смартфонов Samsung перестали активироваться в России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников покидает свой пост
Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников покидает свой пост
Жители Самары готовят обращение к главе города против застройки квартала на Революционной
Самарцы готовят обращение к главе города против застройки квартала на Революционной
В Тольятти демонтировали незаконный торговый павильон
В Тольятти демонтировали незаконный торговый павильон
Росстандарт и Самарская ассоциация производителей автокомпонентов заключили соглашение о сотрудничестве
Росстандарт и Самарская ассоциация производителей автокомпонентов заключили соглашение о сотрудничестве
Российский военный самолет Су-25 разбился в граничащем с Украиной регионе
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
«Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
«Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
Сильнейшие школьники регионального фестиваля ГТО поедут в «Артек»
Сильнейшие школьники регионального фестиваля ГТО поедут в «Артек»
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.87
0.21
EUR 58.96
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Часть смартфонов Samsung перестали активироваться в России

17 июня 2022 10:42
164
Часть смартфонов Samsung перестали активироваться в России

«Известия», ссылаясь на экспертов в области абонентского оборудования и продавцов телефонов, сообщили, что в России стало невозможно включить часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта.

По информации издания, новый аппарат Samsung нельзя включить, предварительно вставив в него SIM-карту российского оператора, в том случае, если данное устройство не предназначено для продажи в странах Евразийского экономического союза.

«Эта проблема затрагивает все смартфоны бренда Samsung, которые по параллельному импорту были завезены в Россию», - отметил источник издания.

Он уточнил, что в настоящий момент подобных проблем не возникает с устройствами iPhone. В свою очередь Samsung требует, чтобы смартфон был активирован только в тех странах, для продажи в которых он предназначен. В мае на территорию РФ по параллельному импорту было доставлено 45-50 тысяч смартфонов Samsung. Приблизительно у 20% таких гаджетов возникают проблемы с активацией.

Эксперты рекомендуют потребителям данного бренда для активации везти телефон вместе с SIM-картой оператора, работающего в стране, куда компания официально поставила смартфон и совершить звонок. Помимо прочего гаджеты можно разблокировать в сервисных центрах Samsung, пишет МК.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
17 июня 2022  10:06
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
178
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
17 июня 2022  09:49
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
287
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
435
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
370
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
16 июня 2022  11:53
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
389
Весь список