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Более половины российской нефти, предназначенной для поставок за рубеж, оказалось под санкциями или под их угрозой, заявил главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов. Его слова приводит ТАСС.

Проблемы обнаружены более чем с 60 процентами российской экспортной нефти и более чем с 70 процентами нефтепродуктов. В таких условиях необходимо перенаправить основные поставки российских энергоресурсов с запада на восток и активно развивать отечественную инфраструктуру, добавил он.

По его словам, основными странами, готовыми закупать российское топливо, были и остаются Китай и Индия. При этом КНР является одним из крупнейших импортеров российской нефти — в прошлом году Россия занимала 15,5 процента в общем объеме китайского нефтяного импорта. Фонд, который представляет Громов, ожидает, дальнейшего роста объемов как минимум до 20 процентов.