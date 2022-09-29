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Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области

29 сентября 2022 13:15
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Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области

Такое решение было принято по итогам Экспертного совета, который состоялся под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

К присвоению статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» было рекомендовано 23 проекта, которые будут реализовываться по самым разным направлениям: инжиниринг, автоматизация, робототехника, медицинские технологии, IT-сервисы, энергосбережение, автокомпоненты, производство мультисенсорных чипов и многим другим. Создание условий для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса – ключевая задача в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

«Экосистема «Жигулевской долины» – ключевой компонент в развитии инновационной экономики Самарской области. Мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса. Сегодня в периметре технопарка развивается более 280 компаний, которые создали более 2000 рабочих мест. Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом», – сказал Дмитрий Богданов.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково», региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В «Жигулевской долине» работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного Фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.

В статусе резидента инновационные проекты получают не только доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, но и возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из крупнейших в Самарской области конгресс-центров на базе технопарка, широкая информационная поддержка. За каждой компанией-резидентом закрепляется проектный менеджер, помогающий подобрать оптимальные программы в привлечении финансирования на каждом этапе «взросления» и подготовить документы для участия в конкурсах. Также резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, предоставляют консалтинговые услуги (составление бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований).

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулевской долины» можно по телефону: 8(8482) 93-00-93, доб. 906

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