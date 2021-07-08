Более 150 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Совместно будем искать пути решения этого вопроса."
Елена Лапушкина прокомментировала ситуацию с домом 147 по улице Куйбышева
СберБанк фиксирует всплеск интереса россиян к индивидуальным домам и загородной недвижимости, который только нарастает в период пандемии и вынужденной самоизоляции.
СберБанк: Объём выдачи ипотеки вырос более чем в 2 раза в I полугодии 
"Мы будем настаивать на максимальной цифре вакцинации сотрудников".
Армен Бенян назвал условие введения обязательной вакцинации в регионе
"Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", — отметили синоптики.
Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары
Так, 65 браков зарегистрировали в Самаре, свыше 40 – в Тольятти.
В День семьи, любви и верности 135 пар губернии сыграли свадьбы
Работами охвачен уже 21 объект.
Ремонтные работы по перекладке теплотрасс в Самаре продолжаются   
Герои ее картин — заморские и российские города, цветы и дети, которых она наделяет своей особой душевной вибрацией. 
Самарский областной художественный музей: выставка Натальи Шепелевой «Я иду искать…»
Супруги Шаповаловы поженились 2 августа 1961 года, когда обоим было чуть за двадцать.
В День семьи, любви и верности Дмитрий Азаров поздравил супругов Шаповаловых с бриллиантовой свадьбой
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.2
1.14
EUR 88.78
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Более 150 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте

8 июля 2021 12:30
188
Более 150 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте

На сегодня в регионе 159 предприятий разных отраслей изъявили желание усовершенствовать культуру производства, вступив в национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний губернии, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

— В настоящее время 75 предприятий уже завершили первый этап в проекте, построив образцовый поток. Предприятия показали хорошие результаты. В среднем компаниям губернии удалось на 51% сократить время протекания процессов, на 48% уменьшить неиспользуемые запасы, — прокомментировала главный консультант министерства промышленности и торговли Самарской области Анна Пивкина.

Компания «Нова» подключилась к национальному проекту «Производительность труда» недавно. Но сотрудники предприятия, как и руководство, очень замотивированы в совместной работе с РЦК. Уже отобрана рабочая группа, для оптимизации выбран цех металлоконструкций №35.

«Вместе с сотрудниками компании мы проводим декомпозицию целей производственной деятельности, учимся разбивать большую и, на первый взгляд, сложную цель, на множество мелких и лёгких для решения составляющих. Это очень эффективный инструмент, с его помощью можно запустить процесс непрерывных улучшений на предприятии. В конце концов, система бережливого производства, которую мы создаём в «Нове», должна приобрести «вирусный» характер, то есть жить собственной жизнью, обновляться и совершенствоваться сама собой без вмешательства специалистов РКЦ», — прокомментировала заместитель руководителя РЦК Елена Дубовова.

ООО «Нова» — одна из крупнейших в России компаний, специализирующихся на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.

В ее активе десятки тысяч километров построенных трубопроводов, участие в прокладке крупнейших магистралей ХХ века: газопроводов «Средняя Азия-Центр», «Союз», «Уренгой-Помары-Ужгород», «Ямбург-Тула I», нефтепроводов «Дружба», «Нижневартовск-Самара» и многих других. Компания имеет огромный опыт строительства объектов в различных природно-климатических зонах, в условиях труднопроходимых болот, горной местности, в районах вечной мерзлоты и пустынь. Но современные реалии экономики диктуют новые условия рынка. Предприятие не стоит на месте, поэтому было принято решение ступить в нацпроект и совершенствовать с его помощью производственную культуру.

«Философия работы по повышению производительности труда, очень проста: не нужно сразу ждать большого триумфа, надо двигаться вперёд маленькими победами, — отметил эксперт РЦК Михаил Михайлов. – Например, на 35-м участке компании «Нова» мы составили так называемую диаграмму спагетти – своеобразную карту перемещения людей, материалов или информации. Она наглядно показывает те проблемные места процесса выпуска металлоконструкций, которые можно оптимизировать, не прибегая к особым затратам. Например, простым изменением расположения рабочего места оператора мы сокращаем время, которое сотрудник тратит на выполнение привычной операции».

Помощь экспертов РЦК- не единственная поддержка предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда. Специально для участников нацпроекта разработали дополнительные меры поддержки. В их числе льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором — до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще один вариант поддержки — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Теги: «Производительность труда» Акценты нацпроект

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Компания - резидент Индустриального парка АО «АВТОВАЗ» вошла в нацпроект «Производительность труда»
06 июля 2021, 12:39
Компания - резидент Индустриального парка АО «АВТОВАЗ» вошла в нацпроект «Производительность труда»
Эксперты определили для работы поток производства автокомпонентов. Экономика
441
Самарская строительная компания нарастила выработку благодаря нацпроекту «Производительность труда»
05 июля 2021, 10:58
Самарская строительная компания нарастила выработку благодаря нацпроекту «Производительность труда»
Диагностика предприятия показала, что сотрудники готовы к внедрению изменений.  Строительство
460
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021, 13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
Специальный пакет услуг для самозанятых разработан по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Экономика
2062
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2021  12:35
Дмитрий Азаров поздравил земляков со Всероссийским днем семьи, любви и верности
201
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
8 июля 2021  12:10
«РКС-Самара» завершили работы на ул. Галактионовской
172
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
8 июля 2021  12:03
Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области
253
Сильная жара снова идет в Самарскую область
8 июля 2021  10:17
Сильная жара снова идет в Самарскую область
269
Речь об этом зашла в эфире программы «Главная тема» н телеканале «Самара 24». 
7 июля 2021  23:33
Дмитрий Азаров рассказал, почему возглавил список «ЕР» на выборах в Госдуму и останется ли работать губернатором 
1424
Весь список