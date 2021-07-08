Более 150 предприятий Самарской области подали заявки на участие в нацпроекте

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На сегодня в регионе 159 предприятий разных отраслей изъявили желание усовершенствовать культуру производства, вступив в национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний губернии, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

— В настоящее время 75 предприятий уже завершили первый этап в проекте, построив образцовый поток. Предприятия показали хорошие результаты. В среднем компаниям губернии удалось на 51% сократить время протекания процессов, на 48% уменьшить неиспользуемые запасы, — прокомментировала главный консультант министерства промышленности и торговли Самарской области Анна Пивкина.

Компания «Нова» подключилась к национальному проекту «Производительность труда» недавно. Но сотрудники предприятия, как и руководство, очень замотивированы в совместной работе с РЦК. Уже отобрана рабочая группа, для оптимизации выбран цех металлоконструкций №35.

«Вместе с сотрудниками компании мы проводим декомпозицию целей производственной деятельности, учимся разбивать большую и, на первый взгляд, сложную цель, на множество мелких и лёгких для решения составляющих. Это очень эффективный инструмент, с его помощью можно запустить процесс непрерывных улучшений на предприятии. В конце концов, система бережливого производства, которую мы создаём в «Нове», должна приобрести «вирусный» характер, то есть жить собственной жизнью, обновляться и совершенствоваться сама собой без вмешательства специалистов РКЦ», — прокомментировала заместитель руководителя РЦК Елена Дубовова.

ООО «Нова» — одна из крупнейших в России компаний, специализирующихся на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.

В ее активе десятки тысяч километров построенных трубопроводов, участие в прокладке крупнейших магистралей ХХ века: газопроводов «Средняя Азия-Центр», «Союз», «Уренгой-Помары-Ужгород», «Ямбург-Тула I», нефтепроводов «Дружба», «Нижневартовск-Самара» и многих других. Компания имеет огромный опыт строительства объектов в различных природно-климатических зонах, в условиях труднопроходимых болот, горной местности, в районах вечной мерзлоты и пустынь. Но современные реалии экономики диктуют новые условия рынка. Предприятие не стоит на месте, поэтому было принято решение ступить в нацпроект и совершенствовать с его помощью производственную культуру.

«Философия работы по повышению производительности труда, очень проста: не нужно сразу ждать большого триумфа, надо двигаться вперёд маленькими победами, — отметил эксперт РЦК Михаил Михайлов. – Например, на 35-м участке компании «Нова» мы составили так называемую диаграмму спагетти – своеобразную карту перемещения людей, материалов или информации. Она наглядно показывает те проблемные места процесса выпуска металлоконструкций, которые можно оптимизировать, не прибегая к особым затратам. Например, простым изменением расположения рабочего места оператора мы сокращаем время, которое сотрудник тратит на выполнение привычной операции».

Помощь экспертов РЦК- не единственная поддержка предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда. Специально для участников нацпроекта разработали дополнительные меры поддержки. В их числе льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором — до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще один вариант поддержки — инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.