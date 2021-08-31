аномальная жара больно ударила по самарским аграриям

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Самарский сектор АПК оказался на грани коллапса. Из-за аномальной жары аграрии прогнозируют в этом году рекордно низкий урожай. В областном минсельхозе не исключают, что урожай может оказаться на 20% ниже среднего показателя за последние несколько лет, причем по всем культурам. Участники рынка опасаются гораздо более негативного сценария.

Уборочная кампания 2021 года еще не закончилась, однако уже понятно, что погодные условия поставили самарских аграриев в крайне тяжелое положение. Почти все лето в Самарской области стояла аномальная жара, которая грозит стать рекордной для региона, сообщает Обозрение.

Температура воздуха начала выбиваться из традиционной колеи еще в мае. В отдельные дни она достигала 36°C. Летом тренд не поменялся. В июне средняя температура днем составляла 25,9°C, в июле — 27,5°С. На практике это означало, что в самое жаркое время дня столбик термометра поднимался до 34-36°C и выше.

В некоторых районах обновлены исторические максимумы по температуре воздуха.

Экстремальная жара не отступила и в августе. По прогнозу Гидрометцентра России, 11-20 августа в регионе ожидалась средняя температура воздуха выше нормы на 5,5-6°C. С 12 по 18 августа был объявлен оранжевый уровень опасности по пожарам. Все это сопровождается опять же беспрецедентно низким количеством осадков. В таких условиях растения просто гибнут.

«Особенно пшеница чувствительна к высокой температуре сразу после сева, в период появления всходов и образования стеблей. При температуре почвы больше 32°С прекращение прорастания и вытягивания ростков можно ожидать даже у семян, которые менее подвержены влиянию температуры. При температуре растения выше 35°С ключевые ферменты перестают функционировать и могут быть полностью дезактивированы», — разъясняет издание.

В сложившихся погодных условиях посевы не могут ни полноценно сформироваться, ни вырасти.

Несмотря на то, что для региона характерна переменчивая погода (из-за чего он и относится к зоне рискованного земледелия), такие серьезные засухи, да еще и сопровождаемые затяжной жарой, случаются крайне редко.

Засуха фиксировалась в Самарской области в 2015 году. Средняя урожайность зерновых культур тогда составляла порядка 18 центнеров с гектара. На тот момент министерство сельского хозяйства оценивало ущерб в 1,5 млрд рублей, пострадало около 300 хозяйств. В 12 районах региона вводился режим ЧС.

Засушливыми были и 2009-2010 годы. В 2009 году, как тогда подсчитали в минсельхозе, от засухи пострадало 601 тыс. га посевов. Объем ущерба составил 4,4 млрд рублей, в 2010 году — 5,6 млрд рублей.

Пока складывается впечатление, что в 2021 году потери в аграрном секторе губернии побьют все прежние рекорды. По данным, опубликованным региональным правительством, на 4 августа сельхозпредприятия региона собрали более 1,375 млн тонн зерна. На данный момент обработано 66% сельскохозяйственных площадей региона. Средняя урожайность составила 18,4 центнера с гектара. По факту урожайность сельскохозяйственных культур оказывается значительно ниже прошлогодней.

«По состоянию на 29 июля 2021 года убрано 55% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1150 тыс. тонн зерна при средней урожайности 19,1 ц/га. В 2020 году на аналогичную дату было намолочено 1167 тыс. тонн при средней урожайности 31,7 ц/га», — рассказал «СО» председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин.

ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ, руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Кинель-Черкасского района»:

«В 2021 году от засухи больше всего пострадали озимые и поздние культуры, также будет существенный недобор по кукурузе и сое. На территории района введен режим повышенной готовности. Полной гибели посевов сельскохозяйственных культур нет.

Урожайность зерновых культур составила 15,7 ц/га, что ниже средней за последние пять лет на 22%.

Структура посевных площадей в 2021 году в районе следующая: зерновые и зернобобовые — 71 тыс. га, технические — 51,1 тыс. га, кормовые — 4,3 тыс. га»

Впрочем, стоит помнить о том, что 2020 год был крайне благоприятным для аграриев, увенчавшись рекордной за 30 лет урожайностью. Поэтому оценки масштабов текущего провала могут варьироваться в зависимости от того, с чем именно сравнивать: с прошлым годом или с показателями нескольких лет. В любом случае падение по сравнению со среднестатистическим показателем может достигать порядка 40%.

О том, что ожидается рекордно низкий урожай, говорят все участники рыка, расходясь лишь в оценках степени падения. Наиболее оптимистичными цифрами оперирует министерство сельского хозяйства Самарской области.

«В целом, с учетом сложившихся погодных условий в период вегетации (дефицит осадков), ожидается снижение общего объема производства зерновых и зернобобовых культур по сравнению со среднемноголетним уровнем за прошедшие пять лет на 15-20%», — рассказали «СО» в министерстве.

Аграрии настроены пессимистичнее. Если сравнивать с крайне удачным прошлым годом, участники рынка говорят о падении в 1,5-2 раза и выше.

Низкая урожайность может серьезно ударить по финансовой устойчивости аграриев. Она означает сокращение доходов в условиях роста расходной составляющей.

В 2021 году цены на топливо демонстрируют ускоренный рост. Они уже повысились больше, чем за весь прошлый 2020 год. По версии Росстата, розничная цена на бензин увеличилась с начала года на 5,5%. Оптовые цены, как сообщает «Росбалт», выросли на 27,2%. Что касается Самарской области, то, по данным Самарастата, цена дизельного топлива поднялась с 48,07 до 48,75 рубля за литр.

Кроме того, увеличилась и стоимость посевного материала. На 2019 год, по данным Минсельхоза России, порядка 62,7% всего посевного материала было импортным. По оценкам экспертов, по некоторым видам растений этот показатель еще выше.

Аграрии говорят, что происходящее станет настоящим испытанием для устойчивости их бизнеса, пишет Обозрение".