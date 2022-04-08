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Андрей Кислов: «Село – источник традиционной отечественной культуры»

8 апреля 2022 12:59
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Андрей Кислов: «Село – источник традиционной отечественной культуры»

Сенатор Андрей Кислов провел экспертное совещание по подготовке VIII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». По словам сенатора, цель культурно-просветительского проекта «София» – содействие сохранению самобытной культуры и традиций малых городов и сельских поселений, развитие социальной сферы села и внутреннего туризма, а также поддержка самодеятельных народных творческих коллективов. 

Андрей Кислов рассказал, что решением комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию создан организационный комитет, который призван содействовать координации и взаимодействию организаторов, жюри и участников при достижении целей и решении задач Фестиваля «София».

«В его состав вошли четыре сенатора Российской Федерации, возглавил оргкомитет председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, также в составе представители 21 субъекта Российской Федерации, бизнеса, экспертного сообщества и общественных организаций. Тема дискуссии крайне важна. Время требует нового подхода к работе, необходимы быстрые экономические преобразования, слаженность и скоординированность в работе, единение. И опорой в таком подходе является наша культура, ее ценности и традиции», — подчеркнул Андрей Кислов. 

По его словам, село – это источник традиционной отечественной культуры. «Отрадно отметить реализацию национального проекта «Культура», особенно в сельской местности: по всей стране появляется замечательная обновленная инфраструктура, учреждения пополняются новыми качественными музыкальными инструментами и великолепными костюмами», — сказал законодатель.

Инициатором дискуссии заседания «Роль и значение русской народной музыкальной культуры в патриотическом воспитании молодежи» является заслуженный артист России, координатор проектов Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Александр Рубцов.

«Работу по патриотическому воспитанию молодежи важно вести в различных направлениях как в селе, так и в городе, в том числе через народную музыкальную культуру. Со своей стороны мы полагаем, что должны выйти на конкретный результат. На мой взгляд, создание экспертно-консультационного совета Фестиваля на постоянной основе будет способствовать достижению намеченных целей и задач через народную культуру», — подчеркнул Андрей Кислов.

Инициаторами Фестиваля являются председатель правления Благотворительного Фонда Возрождения культуры и традиций малых городов Руси, солист Большого театра, Народный артист России Владимир Маторин и протоирей, настоятель прихода Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Владимир Волгин.

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