95% озимых в Самарской области пережили заморозки

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В понедельник, 13 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание с участием руководителей министерств, ведомств и муниципальных образований региона. Один из вопросов касался посевной кампании.

В текущем году начало весенних полевых работ совпало со средними многолетними сроками. Первые агрегаты на выборочную подкормку озимых культур и многолетних трав вышли 10 апреля, пишет Сова.



При этом на ход полевых работ повлияла неблагоприятная погода. В апреле выпало 33,7 мм осадков, что составляет 99 % от нормы. За первую декаду мая выпало 13,6 мм - 113 % от декадной нормы. Кроме того, на большей территории области отмечались заморозки разной интенсивности, которые также сказались на суточных объемах посевной кампании.



По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдара Галиева, отставание в сравнении с предыдущим годом составляет порядка 10 дней.



- Самое главное - должна быть обеспечена готовность. Два года назад весенние полевые работы мы закончили с отставанием. При этом получили замечательный урожай. Составляющих много. Но все, что зависит от человека, от управленцев, мы должны предпринять, - подчеркнул Дмитрий Азаров.



Техника и люди на местах готовы нагнать отставание с наступлением теплой погоды. В большей части районов посевная возобновится уже на этой неделе.



В текущем году посевная площадь сельхозкультур составляет 2,2 млн га, из них 1,1 млн га - под зерновой клин.



- В текущем году план ярового сева составляет 1,6 млн га. По оперативным данным, на 13 мая сев яровых культур проведен на площади 536,8 тыс. га, или 33 %, - доложил Ильдар Галиев.



При этом, например, в Хворостянском районе поля засеяны на 77 % от плана, Безенчукском и Богатовском - на 58 %, в Нефтегорском, Приволжском и Сызранском - до 46 %. В то же время в Красноярском, Исаклинском и Сергиевском районах засеяно только 15 % от плана.



- Яровые зерновые и зернобобовые посеяны на площади 349 тыс. га, или 54 %. Масличные культуры при плане 864 тыс. га посеяны на площади 172 тыс. га, или 20 %, в том числе подсолнечник - на 137,8 тыс. га. Кормовые культуры посеяны на площади 10,8 тыс. га. Картофель и овощи посажены на площади 4,1 тыс. га, - добавил заместитель руководителя регионального Минсельхоза.



Дмитрий Азаров поинтересовался, возникают ли сложности с приобретением удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ).



- На сегодняшний день никаких проблем мы не видим, все в достатке, - подчеркнул Ильдар Галиев.



- Мы принимали специальные решения по ГСМ, резервировали дополнительные средства, чтобы подстраховать сельхозпроизводителей, и это сработало, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Понятно, в связи с атаками киевского режима по НПЗ в разных областях нашей страны, в том числе и в Самарской области, мы на опережение подумали о том, что могут возникать некоторые сложности с поставкой ГСМ. Поэтому Правительством приняты специальные решения, что позволило нам в полной мере обеспечить запас горюче-смазочных материалов для проведения весенних полевых работ.



Ильдар Галиев добавил, что вся техника находится в исправном состоянии, запасные части тоже есть в наличии в необходимом количестве.



- Я хотел бы, чтобы министерство держало в фокусе своего внимания и производство, и ремонт сельхозтехники, - отметил губернатор.



Отдельное внимание было уделено состоянию озимых культур. Они были посеяны на площади 523,5 тыс. га, что на 8 % больше, чем под урожай 2023 года.



- Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 95 % площадей. Рисков и угроз мы не видим, - доложил губернатору Ильдар Галиев.



Руководитель области отметил, что целый ряд регионов страны уже сейчас заявили о том, что ожидается резкое снижение урожайности из-за погодных условий, в связи с чем где-то даже объявлен режим ЧС.



- В Самарской области больших угроз урожаю текущего года мы пока не видим, - заверил и. о. министра сельского хозяйства региона.



- Руку на пульсе держите с муниципалитетами, с сельхозпроизводителями, работу координируйте, - поручил Дмитрий Азаров.