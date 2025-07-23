74% компаний среднего и крупного бизнеса активно привлекали временных исполнителей за последний год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое значение имеет возможность проводить в скрининговом режиме УЗИ беременным для контроля состояния плаценты и плода, а также выполнять эхокардиографию детям.
В Отрадненскую горбольницу поставлены два новых ультразвуковых аппарата экспертного класса
На Всероссийском фестивале представят премьеру бенто-сериала «Россия – Моя история. Херсонес», тематические выставки и интерактивные программы.
В Самарском Историческом парке пройдет Фестиваль «Россия - Моя история. Херсонес»
Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым
Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым
В конкурсе участвовало около 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России.
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» в числе победителей конкурса «Знай наших»
Будьте внимательны и осторожны!
Сегодня в регионе ожидается гроза, шквалистый ветер, град, очень сильный дождь
Ремонт дороги протяженностью 8 км уже начат.
Региональную трассу в Сергиевском районе отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 
В министерстве энергетики и ЖКХ региона прошла серия стратегических сессий: энергетика, ЖКХ и благоустройство
В России использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством
В России использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.09
-0.24
EUR 91.78
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

74% компаний среднего и крупного бизнеса активно привлекали временных исполнителей за последний год

23 июля 2025 10:00
170
74% компаний среднего и крупного бизнеса активно привлекали временных исполнителей за последний год

В условиях динамичного рынка труда компании все чаще привлекают временных исполнителей, чтобы обеспечить гибкость в управлении ресурсами и адаптироваться к меняющимся условиям. Так, исследование Авито Подработки показало, что 74% компаний среднего и крупного бизнеса уже привлекают временных исполнителей, причем 63% планируют продолжать эту практику в ближайший год. Каждая пятая организация намерена увеличить долю временных исполнителей, особенно это характерно для среднего и крупного бизнеса, где спрос на временных исполнителей растет быстрее всего.

Микро- и малые компании чаще нанимают исполнителей на разовые задачи — в среднем от 4 до 7 человек в месяц, преимущественно на перевозку, погрузку и курьерские услуги. При этом 50% таких компаний ищут работников именно для краткосрочных заданий.

Средний и крупный бизнес, напротив, делает ставку на регулярную подработку — 54% используют её на постоянной основе, чаще всего — посменно, с графиком 2/2. В среднем такие компании привлекают временных исполнителей 4,5 раза в месяц. Основные причины — необходимость оперативно закрывать форс-мажоры (49%), снижать простои (35%) и оптимизировать затраты (43%).

Ключевым критерием выбора исполнителей остаётся готовность быстро приступить к работе. Для среднего и крупного бизнеса этот фактор важен в 68% случаев, тогда как у микро- и малого — в 55%.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
23 июля 2025  13:16
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
146
В день матча с
23 июля 2025  12:38
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
119
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
23 июля 2025  10:50
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
159
Площадка форума «иВолга» готова к приёму участников
23 июля 2025  09:51
Площадка форума «иВолга» готова к приёму участников
150
Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»
23 июля 2025  09:26
Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»
192
Весь список