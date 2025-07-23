74% компаний среднего и крупного бизнеса активно привлекали временных исполнителей за последний год

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В условиях динамичного рынка труда компании все чаще привлекают временных исполнителей, чтобы обеспечить гибкость в управлении ресурсами и адаптироваться к меняющимся условиям. Так, исследование Авито Подработки показало, что 74% компаний среднего и крупного бизнеса уже привлекают временных исполнителей, причем 63% планируют продолжать эту практику в ближайший год. Каждая пятая организация намерена увеличить долю временных исполнителей, особенно это характерно для среднего и крупного бизнеса, где спрос на временных исполнителей растет быстрее всего.

Микро- и малые компании чаще нанимают исполнителей на разовые задачи — в среднем от 4 до 7 человек в месяц, преимущественно на перевозку, погрузку и курьерские услуги. При этом 50% таких компаний ищут работников именно для краткосрочных заданий.

Средний и крупный бизнес, напротив, делает ставку на регулярную подработку — 54% используют её на постоянной основе, чаще всего — посменно, с графиком 2/2. В среднем такие компании привлекают временных исполнителей 4,5 раза в месяц. Основные причины — необходимость оперативно закрывать форс-мажоры (49%), снижать простои (35%) и оптимизировать затраты (43%).

Ключевым критерием выбора исполнителей остаётся готовность быстро приступить к работе. Для среднего и крупного бизнеса этот фактор важен в 68% случаев, тогда как у микро- и малого — в 55%.