Волга около Самары аномально прогрелась

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Стали известны свежие данные по ситуации на водохранилищах Волги: Куйбышевском (находится в черте Тольятти) и Саратовском (находится в черте Самары).

— Волга у Тольятти прогрелась до +24,2 °С и оказалась выше нормы на 2,4 °C. 10 июля у Самары температура воды составила +20,6 °С, что на 0,8 °C выше нормы. В малых реках вода прогрелась до +18,2... +26 °С, — сообщили в Приволжском УГМС.

Аномально теплая температура воды в Волге связана с жаркой погодой июля, которая побила рекорды двенадцатилетней давности, пишет 63.ру. Но с 12 июля в Самарской области ожидается похолодание.